Le chiffre d'affaires annuel, annoncé le 16 avril dernier, s'est établi à 281,4 millions d'euros, en recul de 27,8% sur un an. Les revenus issus des nouveaux lancements ont atteint 82,3 MEUR, tandis que le back-catalogue a généré un chiffre d'affaires record de 189 MEUR, en hausse de 52,9%.
L'EBIT ajusté ressort à 12,6 MEUR, contre 60,3 MEUR un an plus tôt. L'EBITDA recule également à 79,6 MEUR, contre 138,9 MEUR lors de l'exercice précédent.
Le groupe affiche par ailleurs une perte nette part du groupe de 12,9 MEUR, à comparer à un bénéfice net de 19,4 MEUR en 2024/25. La perte nette diluée par action s'établit à 1,62 EUR, contre un bénéfice dilué de 2,49 EUR par action un an auparavant.
La progression du back-catalogue n'a ainsi pas suffi à compenser l'absence d'un lancement d'envergure comparable à Warhammer 40,000: Space Marine 2, entraînant un recul marqué de l'activité et de la rentabilité sur l'exercice.
Par ailleurs, PULLUP Entertainment a annoncé la cession de l'intégralité de sa participation dans le studio Douze Dixièmes à ses associés fondateurs. Cette décision, prise d'un commun accord, doit permettre à chacune des parties de poursuivre ses objectifs stratégiques de manière autonome. Les jeux Shady Part of Me et MIO: Memories in Orbit, développés par Douze Dixièmes, continueront toutefois d'être édités par Focus Entertainment Publishing, filiale du groupe.
PULLUP Entertainment (ex Focus Entertainment) est spécialisé dans l'édition de jeux vidéo destinés aux PC et aux consoles. La société accompagne les studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. PULLUP Entertainment dispose de licences à succès telles que The Surge, Vampyr, ou A Plague Tale : Innocence.
La commercialisation des produits est assurée via des plateformes de téléchargement et par le biais de distributeurs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (30%), Amériques (53%), Asie (6%) et autres (5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.