Pullup Entertainment en net recul au premier trimestre
Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 44,4 millions d'euros au premier trimestre 2026/27, en baisse de 44% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Ce repli s'explique principalement par un effet de comparaison défavorable : le premier trimestre 2025/26 avait bénéficié de la comptabilisation de 19 millions d'euros de revenus différés ainsi que du lancement du jeu RoadCraft.
Les revenus issus des nouveaux lancements se sont établis à 1,9 million d'euros, contre 18,6 millions d'euros un an plus tôt, reflétant l'absence de sortie majeure sur la période.
Le chiffre d'affaires généré par le back-catalogue ressort à 40,1 millions d'euros, contre 58,4 millions d'euros un an auparavant. Retraité de l'impact des revenus différés, il demeure toutefois quasiment stable, à 39,3 millions d'euros, contre 39,4 millions d'euros au premier trimestre 2025/26.
Le groupe souligne que cette stabilité témoigne de la solidité de son portefeuille de jeux, de sa capacité à prolonger la durée de vie commerciale de ses titres grâce à des mises à jour et des contenus additionnels, ainsi que de la montée en puissance de ses activités Live, qui contribuent à fidéliser les joueurs sur le long terme.
PULLUP Entertainment (ex Focus Entertainment) est spécialisé dans l'édition de jeux vidéo destinés aux PC et aux consoles. La société accompagne les studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. PULLUP Entertainment dispose de licences à succès telles que The Surge, Vampyr, ou A Plague Tale : Innocence.
La commercialisation des produits est assurée via des plateformes de téléchargement et par le biais de distributeurs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (30%), Amériques (53%), Asie (6%) et autres (5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.