Pullup sanctionné après ses résultats du premier semestre

Pullup Entertainment lâche près de 8% après la publication par l'éditeur de jeux vidéo d'un résultat net part du groupe de 2,1 millions d'euros pour les 6 premiers mois de son exercice 2025-26, à comparer à 22,1 MEUR un an auparavant.



Son EBIT ajusté semestriel 2025-26 s'est contracté à 14,2 MEUR, à comparer à 48,3 MEUR sur les 6 premiers mois de 2024-25, la société rappelant toutefois que ceux-ci avaient vu le lancement exceptionnel de Warhammer 40,000: Space Marine 2.



Reflétant cette base de comparaison défavorable, son chiffre d'affaires a chuté de 43% à 132,6 MEUR, dont un CA des lancements de 35,1 MEUR, porté par les sorties d'Abyssus, Drop Duchy, Ninja Gaiden: Ragebound et Roadcraft.



Pullup confirme s'attendre à dépasser sur l'exercice 2025-26 sa précédente performance record établie en 2022-23 (chiffre d'affaires et EBIT ajusté), ainsi qu'à délivrer une croissance de son EBIT ajusté sur les exercices 2026-27 et 2027-28.