Pullup Entertainment lâche près de 8% après la publication par l'éditeur de jeux vidéo d'un résultat net part du groupe de 2,1 millions d'euros pour les 6 premiers mois de son exercice 2025-26, à comparer à 22,1 MEUR un an auparavant.
Son EBIT ajusté semestriel 2025-26 s'est contracté à 14,2 MEUR, à comparer à 48,3 MEUR sur les 6 premiers mois de 2024-25, la société rappelant toutefois que ceux-ci avaient vu le lancement exceptionnel de Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Reflétant cette base de comparaison défavorable, son chiffre d'affaires a chuté de 43% à 132,6 MEUR, dont un CA des lancements de 35,1 MEUR, porté par les sorties d'Abyssus, Drop Duchy, Ninja Gaiden: Ragebound et Roadcraft.
Pullup confirme s'attendre à dépasser sur l'exercice 2025-26 sa précédente performance record établie en 2022-23 (chiffre d'affaires et EBIT ajusté), ainsi qu'à délivrer une croissance de son EBIT ajusté sur les exercices 2026-27 et 2027-28.
PULLUP Entertainment (ex Focus Entertainment) est spécialisé dans l'édition de jeux vidéo destinés aux PC et aux consoles. La société accompagne les studios de développement dans le suivi de production, le marketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. PULLUP Entertainment dispose de licences à succès telles que The Surge, Vampyr, ou A Plague Tale : Innocence.
La commercialisation des produits est assurée via des plateformes de téléchargement et par le biais de distributeurs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (30%), Amériques (53%), Asie (6%) et autres (5%).
