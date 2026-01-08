Puma bondit à Francfort, Anta Sports lorgne sur les 29% détenus par Artémis

La marque de sport gagne près de 10% ce jeudi à Francfort. L'opération évoquée marquerait la fin d'une aire pour l'actionnaire français Artémis, holding contrôlée par la famille Pinault.

Puma conclut la séance sur un gain de 9,7% à Francfort, à 24,6 euros, alors que Reuters fait savoir que Anta Sports (groupe chinois de vêtements et équipements de sports) a approché Artémis (holding appartenant à la famille Pinault) avec une offre visant à acquérir la participation de ce dernier de 29 % dans Puma à un prix supérieur à 40 EUR par action, le financement étant, selon les informations disponibles, déjà sécurisé.



Le prix indicatif implique une prime d'environ 80% par rapport au cours de l'action Puma avant la rumeur et valorise le groupe à près de 6,0 MdsEUR.



"Compte tenu du bilan solide d'Anta, de son expérience avérée en matière de fusions-acquisitions transfrontalières - notamment avec Amer Sports - et d'un portefeuille de marques hautement complémentaire, nous continuons de considérer Anta comme l'acheteur le plus crédible et la meilleure voie de sortie pour Artémis", souligne Jie Zhang, en charge du dossier chez AlphaValue.