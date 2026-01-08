Puma conclut la séance sur un gain de 9,7% à Francfort, à 24,6 euros, alors que Reuters fait savoir que Anta Sports (groupe chinois de vêtements et équipements de sports) a approché Artémis (holding appartenant à la famille Pinault) avec une offre visant à acquérir la participation de ce dernier de 29 % dans Puma à un prix supérieur à 40 EUR par action, le financement étant, selon les informations disponibles, déjà sécurisé.
Le prix indicatif implique une prime d'environ 80% par rapport au cours de l'action Puma avant la rumeur et valorise le groupe à près de 6,0 MdsEUR.
"Compte tenu du bilan solide d'Anta, de son expérience avérée en matière de fusions-acquisitions transfrontalières - notamment avec Amer Sports - et d'un portefeuille de marques hautement complémentaire, nous continuons de considérer Anta comme l'acheteur le plus crédible et la meilleure voie de sortie pour Artémis", souligne Jie Zhang, en charge du dossier chez AlphaValue.
PUMA SE est une société basée en Allemagne qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport. Les segments de la société comprennent l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l'Asie/Pacifique. La société propose des produits de performance et de style sportif à travers six unités commerciales : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessoires et Licences. La société vend les produits des marques PUMA et COBRA Golf par l'intermédiaire du commerce de gros et de détail, ainsi que par des ventes directes aux consommateurs dans ses magasins de détail et ses boutiques en ligne. La société commercialise et distribue ses produits dans le monde entier, principalement par l'intermédiaire de ses filiales dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société délivre des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
