Puma confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2025

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2025 a diminué de 4,3 % à 5 973,9 millions d'euros, avec une baisse dans toutes les régions et toutes les divisions de produits.



L'EBIT publié s'est élevé à -10,7 millions d'euros (contre 513,2 millions d'euros sur les 9 mois de 2024) et la marge EBIT à -0,2 % (contre 7,9 %).



La perte nette s'est élevée à -308,9 millions d'euros (contre un bénéfice net de 257,1 millions d'euros sur les 9 mois de 2024) et le bénéfice par action à -2,09 EUR (contre 1,72 EUR).



Le chiffre d'affaires corrigé des effets de change a diminué de 10,4 % à 1 955,7 millions d'euros au 3ème trimestre. Les devises, en particulier le dollar américain et le peso argentin, ont eu un impact négatif, réduisant les ventes en euros d'environ 125 millions d'euros. Par conséquent, les ventes publiées ont diminué de 15,3 % au troisième trimestre 2025.



L'EBIT ajusté, hors coûts non récurrents, a diminué à 39,5 millions d'euros (contre 237,0 millions d'euros au 3ème trimestre 2024) en raison de la baisse des ventes et d'une marge bénéficiaire brute plus faible.



L'EBIT publié s'est élevé à 29,4 millions d'euros (contre 237,0 millions d'euros au 3ème trimestre 2024), ce qui correspond à une marge EBIT publiée de 1,5 % (contre 10,3 %).



La perte nette ressort à -62,3 millions d'euros (contre un bénéfice net de 127,8 millions d'euros au 3ème trimestre 2024) et le bénéfice par action à -0,42 EUR (contre 0,86 EUR).



Puma confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2025. Le chiffre d'affaires corrigé des effets de change devrait diminuer d'un pourcentage à deux chiffres, une perte d'EBIT est attendue et des dépenses d'investissement d'environ 250 millions d'euros.

