Puma bondit de 13% tel un félin, sur fond de rumeurs de rachat par le chinois Anta Sports. Trigano grimpe après des perspectives encourageantes malgré des résultats faibles. Rémy Cointreau profite d'un léger dépassement du consensus et entraîne Campari dans son sillage.

Actions en hausse

Puma (+13%) : dans la recomposition du paysage sportswear mondial, l'allemand Puma, maillon faible entre Adidas et Nike, serait courtisé par le chinois Anta Sports, a appris Bloomberg. Le rachat de Puma est un sujet récurrent depuis que la société a quitté le giron de Kering, qui a échoué, comme d'autres groupes de luxe avant lui, à créer un trait d'union entre le luxe et la mode populaire.

Trigano (+12%) : le constructeur de véhicules de loisirs a publié des résultats annuels en berne, comme prévu, mais s'est montré optimiste pour l'avenir. Le groupe augmentera de façon progressive ses productions au cours du premier semestre 2026, et "entrevoit une nette amélioration de son activité et de ses résultats pour le nouvel exercice". Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 202 à 210 EUR.

Rémy Cointreau (+6%) : le groupe de spiritueux a annoncé des résultats semestriels en baisse, mais les attentes étaient faibles. Le management prévoit de mettre en œuvre un plan de transformation dans les mois à venir. Il a guidé sur une stabilité des ventes voire une légère croissance organique et une baisse contenue de la marge sur l'exercice en cours. AlphaValue juge que le léger dépassement du consensus sur le résultat opérationnel justifie l'optimisme du marché. La publication profite aussi à la concurrence, en particulier Davide Campari.

Deutsche Börse (+3%) : JPMorgan relève sa recommandation de neutre à surpondérer avec un objectif rehaussé de 246 à 292 EUR. L'analyste trouve que le dossier est peu valorisé actuellement.

Aegon (+3%) : l'assureur néerlandais étudie la vente de plusieurs activités hors des Etats-Unis, dont Aegon UK et sa participation de 51% dans la coentreprise ibérique avec Banco Santander, selon Bloomberg. Aegon, qui ne commente pas les rumeurs, détaillera sa stratégie et l’éventuel transfert de son siège lors de sa journée investisseurs du 10 décembre.

Actions en baisse

The Rank Group (-8%) : l'entreprise britannique de paris en ligne anticipe un impact négatif de 40 MGBP sur son bénéfice opérationnel en raison de la hausse de la taxe sur les jeux en ligne au Royaume-Uni, contenue dans le nouveau budget 2026.

CPH (-7%) : le chimiste suisse a prévenu que son résultat net 2025 sera inférieur aux attentes initiales, avec un chiffre d’affaires attendu stable sur l’année. Le groupe confirme néanmoins ses objectifs à moyen terme, dont une croissance annuelle des revenus de 5% à 8%.

Eurazeo (-4%) : Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation d'acheter à conserver et abaisse son objectif de cours de 100 à 60 euros.

Burkhalter (-4%) : l’actionnaire Christoph Arnold a vendu, via un placement accéléré, 190 000 actions à 134 CHF l’unité, pour un produit d'environ 25,5 MCHF. L’opération correspond à 1,79% du capital et s’est faite avec une décote d’environ 7% sur le cours de la veille.

Unite Group (-3%) : le promoteur anticipe une baisse de ses résultats en 2026 à cause de la faiblesse de la demande de logements étudiants, après avoir confirmé ses prévisions 2025. Unite a indiqué anticiper une baisse de 7 à 10% de son bénéfice ajusté par action en 2026.

Swatch (-2%) : UBS a beau avoir relevé de 71 à 90 CHF son objectif de cours ce matin, la recommandation reste à vendre et la valorisation demeure très inférieure aux niveaux actuels (165 CHF).