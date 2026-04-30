Puma fait mieux que prévu au 1er trimestre, objectifs 2026 confirmés
Puma a dévoilé jeudi des résultats du premier trimestre moins dégradés qu'anticipé par le marché. Malgré les perturbations liées à la crise au Moyen-Orient, l'équipementier sportif allemand limite l'impact sur son activité et maintient ses objectifs pour 2026, qu'il continue de présenter comme une année de transition.
Le groupe a annoncé ce matin que son chiffre d'affaires avait reculé de 6,3% à 1,86 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année, un repli toutefois ramené à 1% une fois ajusté des effets de change. Les analystes l'attendaient autour de 1,82 milliard.
Son bénéfice d'exploitation (Ebit) atteint 51,9 millions d'euros, soit une hausse de 19,6%, avec une marge brute qui s'est améliorée de 0,60 point à 47,7%. C'est mieux que le consensus, qui visait 43 millions.
Une meilleure gestion des stocks
Arthur Hoeld, son directeur général, attribue ces signes encourageants à un meilleur écoulement des stocks, à la simplification de l'offre et à la suppression de certaines inefficiences opérationnelles.
Puma, qui cherche à regagner le "top 3" des principales marques mondiales aux côtés de Nike et adidas, continue cependant d'afficher des performances contrastées entre les régions et les métiers.
Si ses ventes ont progressé de 10,5% hors effets de change en Amérique Latine et de 2,3% en Amérique du Nord, elles ont chuté de 10,4% dans la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique, en raison notamment de l'impact du conflit en Iran.
Côté produits, les ventes de chaussures ont baissé de 2,3% en dépit de la solidité des catégories running et training, soutenues par les gammes Nitro et Hyrox.
Ses ventes de vêtements affichent néanmoins une hausse de 0,9%, sous l'impulsion notamment des tenues de golf et d'entraînement, mais aussi par des ventes de maillots de l'équipe du Portugal en vue de la Coupe du Monde de football de cet été.
S'agissant de ses perspectives, le fabricant d'articles de sport dit toujours anticiper des ventes en repli de 1% à 5% hors effets de change cette année, pour une perte opérationnelle (Ebit) qui devrait ressortir entre 50 et 150 millions d'euros.
A la Bourse de Francfort, l'action Puma gagnait 2,5% à 25,3 euros jeudi en fin de matinée. Il affiche désormais une progression de plus de 12% depuis le début de l'année, principalement grâce à la récente entrée du chinois Anta à son capital.
Un redressement qui va prendre du temps
"Puma est engagé dans une phase de réinitialisation majeure, qui mobilisera l'essentiel de l'année 2026 afin de résorber les stocks et de redimensionner l'entreprise, notamment via une réduction des effectifs", rappellent ce matin les analystes de RBC.
"Parallèlement, une nouvelle équipe dirigeante s'attelle à reconstruire le portefeuille de produits et relancer le pipeline d'innovation, tout en optimisant les processus de mise sur le marché", ajoute le broker canadien.
Le groupe basé à Herzogenaurach a encore renforcé sa direction ce matin avec la nomination de Mark Langer, ancien directeur général de Hugo Boss, au poste de directeur financier.
"Ce processus va toutefois prendre plusieurs années et le redressement du chiffre d'affaires, des résultats et des flux de trésorerie s'inscrira nécessairement dans la durée", prévient à ce titre RBC.
PUMA SE est une société basée en Allemagne qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport. Les segments de la société comprennent l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l'Asie/Pacifique. La société propose des produits de performance et de style sportif à travers six unités commerciales : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessoires et Licences. La société vend les produits des marques PUMA et COBRA Golf par l'intermédiaire du commerce de gros et de détail, ainsi que par des ventes directes aux consommateurs dans ses magasins de détail et ses boutiques en ligne. La société commercialise et distribue ses produits dans le monde entier, principalement par l'intermédiaire de ses filiales dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société délivre des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.