Reléguée en deuxième division, la marque allemande de sportswear profitera-t-elle de l'élan créé par la Coupe du monde ?

Peut-être, d'autant que l'événement succède à l'entrée au capital du chinois Anta, déjà propriétaire de sa marque éponyme ou de Fila, entre autres, et indirectement - via sa participation dans Amer Sports - de Salomon, Arc'teryx ou Wilson.

Voici un partenaire aux poches profondes, aux capacités industrielles et à l'accès direct sur le marché chinois autrement plus utile à Puma que la famille Pinault. Voir à ce sujet La famille Pinault envisage de céder Puma après une forte dépréciation.

Plus tôt cette année, Anta acceptait de racheter la participation de 29 % de la famille Pinault à un cours de 35 euros par action, soit toujours très au-dessus du cours du moment. Ceci laisse bien sûr les optimistes supputer que la valeur stratégique de la marque demeure bien réelle, et sous-estimée par le reste des investisseurs.

On observe en tout cas un changement de posture des analystes qui suivent le groupe, dont la capitalisation boursière amorce un timide rebond après une annus horribilis en 2025. Pour la première fois en deux décennies, Puma affichait une décroissance à deux chiffres de ses ventes, un résultat d'exploitation négatif et un cash-flow dans le rouge vif.

Conjuguée avec une dette nette qui n'a cessé d'augmenter depuis dix ans et des ratios de solvabilité désormais très préoccupants, ces développements avaient jeté un vent de panique et enfoncé la valorisation sur ses plus bas historiques, avec une capitalisation boursière alors équivalente aux deux tiers du chiffre d'affaires.

Anta n'est pas le seul à avoir flairé le sang. Le milliardaire britannique et pape du retail Mike Ashley - qui contrôle Sports Direct - a également acquis un peu moins de 6 % du capital du groupe allemand via des instruments dérivés en début d'année, avant d'alléger presque immédiatement sa position.

Les esprits chagrins feront observer qu'Anta comme Ashley n'ont pas toujours eu la main heureuse dans le redressement de marques ou d'enseignes passées de mode. Sur un marché du sportswear où les titans d'autrefois sont à la peine - voir par exemple Nike fait les frais d'un pivot générationnel et d'une stratégie inadaptée - on voit mal ce qui sauverait Puma, à part un soudain succès en Chine.