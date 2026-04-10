Vers 14h50, l'action de l'équipementier sportif gagne 2,6% à plus de 24,9 euros, alors que l'indice DAX progresse de 1,7%.
Dans une note diffusée dans la matinée, Citi renouvelle son opinion "neutre" sur le titre mais porte sa cible de 24 à 25 euros à un peu moins de trois semaines de la publication des chiffres de 1er trimestre du groupe allemand.
La banque américaine indique anticiper un repli du chiffre d'affaires de 3,5% à taux de changes constants sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec un recul de 3,1% envisagé par le consensus.
Citi s'attend cependant à ce que la marge brute s'améliore de 0,25 point de pourcentage à 47,4%, à comparer avec une prévision moyenne de 47,5% pour les analystes, à la faveur des reprises de stocks, d'un moindre recours aux offres promotionnelles et d'un "mix" plus favorable dans les canaux de distribution.
Son estimation de résultat opérationnel (Ebit) ajusté s'établit ainsi à 66 millions d'euros, contre un consensus fixé à 50 millions.
Citi a également maintenu ce vendredi son conseil d'achat sur adidas en perspective de la prochaine publication de la marque aux trois bandes.
Puma doit publier ses chiffres préliminaires du 1er trimestre le 30 avril.
PUMA SE est une société basée en Allemagne qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport. Les segments de la société comprennent l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l'Asie/Pacifique. La société propose des produits de performance et de style sportif à travers six unités commerciales : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessoires et Licences. La société vend les produits des marques PUMA et COBRA Golf par l'intermédiaire du commerce de gros et de détail, ainsi que par des ventes directes aux consommateurs dans ses magasins de détail et ses boutiques en ligne. La société commercialise et distribue ses produits dans le monde entier, principalement par l'intermédiaire de ses filiales dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société délivre des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.