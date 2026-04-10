Puma monte, Citi se montre un peu plus optimiste

Puma monte vendredi à la Bourse de Francfort dans un marché globalement haussier, soutenu par une note favorable de Citi qui relève légèrement son objectif de cours sur la valeur.

Vers 14h50, l'action de l'équipementier sportif gagne 2,6% à plus de 24,9 euros, alors que l'indice DAX progresse de 1,7%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Citi renouvelle son opinion "neutre" sur le titre mais porte sa cible de 24 à 25 euros à un peu moins de trois semaines de la publication des chiffres de 1er trimestre du groupe allemand.



La banque américaine indique anticiper un repli du chiffre d'affaires de 3,5% à taux de changes constants sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec un recul de 3,1% envisagé par le consensus.



Citi s'attend cependant à ce que la marge brute s'améliore de 0,25 point de pourcentage à 47,4%, à comparer avec une prévision moyenne de 47,5% pour les analystes, à la faveur des reprises de stocks, d'un moindre recours aux offres promotionnelles et d'un "mix" plus favorable dans les canaux de distribution.



Son estimation de résultat opérationnel (Ebit) ajusté s'établit ainsi à 66 millions d'euros, contre un consensus fixé à 50 millions.



Citi a également maintenu ce vendredi son conseil d'achat sur adidas en perspective de la prochaine publication de la marque aux trois bandes.



Puma doit publier ses chiffres préliminaires du 1er trimestre le 30 avril.



La valeur a repris 12,2% en cinq séances.