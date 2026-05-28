Puma recule de 1,7% à 29,3 EUR alors qu'Adidas grappille 0,5% à 166,4 EUR à Francfort, des mouvements reflétant les changements de positions, en sens opposés, de Bank of America (BofA) sur les deux fabricants allemands d'articles de sport.
La banque américaine confirme sa vision du secteur dans son ensemble, à savoir une croissance organique des ventes "au mieux à un seul chiffre moyen" (environ 9% auparavant), qui soutient une dévalorisation à un PE (ratio cours sur BPA) de 15 à 20 fois.
Dans ce contexte, BofA rétrograde son opinion sur Puma de "neutre" à "sous-performance", reconnaissant une transition bien gérée, mais considérant que "la hausse du cours de l'action tient plus que compte d'un retour à des bénéfices maximaux".
Concernant Adidas, l'établissement financier passe au contraire de "sous-performance" à "neutre", mettant en avant, pour le groupe, un ralentissement plus progressif de la croissance organique des ventes, ainsi que des risques concurrentiels plus faibles.
PUMA SE est une société basée en Allemagne spécialisée dans la conception, le développement, la vente et la commercialisation de chaussures, de vêtements et d’accessoires de sport. Les segments d’activité de la société comprennent l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l’Asie-Pacifique. La société propose des produits de haute performance ainsi que des articles de style sportif à travers six divisions : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessories and Licensing. La société commercialise les produits des marques PUMA et COBRA Golf par le biais du commerce de gros et de détail, ainsi que par la vente directe aux consommateurs dans ses magasins physiques et en ligne. Elle commercialise et distribue ses produits à l’échelle mondiale, principalement par l’intermédiaire de ses filiales présentes dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société octroie des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.