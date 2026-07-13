Puma recrute chez Nike une vice-présidente pour ses métiers de coeur
Puma a annoncé lundi la nomination de Marcia Dos Santos, une ancienne cadre de chez Nike, au poste nouvellement créé de vice-présidente en charge de son coeur de métier (core business), un périmètre qui regroupe la conception, la fabrication et la commercialisation de ses vêtements et chaussures hors mode (sportstyle).
L'équipementier sportif allemand précise dans un communiqué que Marcia Dos Santos, dont la prise de fonctions sera effective ce mercredi, rapportera directement à Maria Valdes, la directrice de la marque.
Avant de rejoindre Puma, elle occupait chez Nike le poste de vice-présidente du merchandising pour la catégorie femmes dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).
Maria Valdes a salué l'expérience de plus de 20 ans de la dirigeante dans le secteur.
Un projet de transformation qui distingue mode (sportstyle) et activités tradititionnelles (core)
"Tout au long de sa carrière, Marcia a dégagé de solides performances commerciales à travers différentes régions et catégories de produits pour l'homme, la femme et l'enfant, démontrant un savoir-faire exceptionnel en matière de commercialisation et de merchandising", a déclaré la directrice de la marque.
Selon elle, la cadre dirigeante dispose des états de service et d'une capacité à bâtir des équipes performantes nécessaires pour faire avancer l'activité principale du groupe, véritable moteur commercial de l'équipementier allemand.
A la Bourse de Francfort, l'action Puma progressait de 0,9% vers 14h15, contre +0,2% pour l'indice MDAX, ce qui porte à plus de 27,6% ses gains depuis le début de l'année.
PUMA SE est une société basée en Allemagne spécialisée dans la conception, le développement, la vente et la commercialisation de chaussures, de vêtements et d’accessoires de sport. Les segments d’activité de la société comprennent l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l’Asie-Pacifique. La société propose des produits de haute performance ainsi que des articles de style sportif à travers six divisions : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessories and Licensing. La société commercialise les produits des marques PUMA et COBRA Golf par le biais du commerce de gros et de détail, ainsi que par la vente directe aux consommateurs dans ses magasins physiques et en ligne. Elle commercialise et distribue ses produits à l’échelle mondiale, principalement par l’intermédiaire de ses filiales présentes dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société octroie des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.