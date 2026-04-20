Puma recrute Laurent Fricker chez adidas pour diriger son pôle "sportstyle"
Puma a annoncé lundi, la nomination de Laurent Fricker, un ancien cadre d'adidas et de Reebok, à la tête de son activité sportstyle qui regroupe les gammes de produits inspirées des performances sportives mais conçues pour un usage quotidien.
Laurent Fricker était jusqu'ici vice-président d'adidas en charge de l'offre Originals, mais aussi des activités liées au basketball et des partenariats pour l'Europe, ce qui l'a amené à piloter le lancement de nombreux produits couronnés de succès.
C'est la branche Originals qui abrite la gamme "Terrace", laquelle célèbre l'héritage sportif de la marque aux trois bandes avec la remise au goût du jour de modèles iconiques comme les Gazelle ou les Samba.
Cité dans un communiqué, Laurent Fricker explique vouloir puiser dans l'histoire de Puma, riche de 78 ans, en s'appuyant sur des modèles tels que les Suede et les Speedcat pour impulser de nouvelles collections avec l'aide des designers du groupe.
PUMA SE est une société basée en Allemagne qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport. Les segments de la société comprennent l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l'Asie/Pacifique. La société propose des produits de performance et de style sportif à travers six unités commerciales : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessoires et Licences. La société vend les produits des marques PUMA et COBRA Golf par l'intermédiaire du commerce de gros et de détail, ainsi que par des ventes directes aux consommateurs dans ses magasins de détail et ses boutiques en ligne. La société commercialise et distribue ses produits dans le monde entier, principalement par l'intermédiaire de ses filiales dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société délivre des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.