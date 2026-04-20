Puma recrute Laurent Fricker chez adidas pour diriger son pôle "sportstyle"

Puma a annoncé lundi, la nomination de Laurent Fricker, un ancien cadre d'adidas et de Reebok, à la tête de son activité sportstyle qui regroupe les gammes de produits inspirées des performances sportives mais conçues pour un usage quotidien.

Laurent Fricker était jusqu'ici vice-président d'adidas en charge de l'offre Originals, mais aussi des activités liées au basketball et des partenariats pour l'Europe, ce qui l'a amené à piloter le lancement de nombreux produits couronnés de succès.



C'est la branche Originals qui abrite la gamme "Terrace", laquelle célèbre l'héritage sportif de la marque aux trois bandes avec la remise au goût du jour de modèles iconiques comme les Gazelle ou les Samba.



Cité dans un communiqué, Laurent Fricker explique vouloir puiser dans l'histoire de Puma, riche de 78 ans, en s'appuyant sur des modèles tels que les Suede et les Speedcat pour impulser de nouvelles collections avec l'aide des designers du groupe.



Sa prise de fonction est prévue le 1er juin.