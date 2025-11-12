Puma a annoncé mercredi qu'il avait décidé de donner une seconde jeunesse à son magazine d'entreprise en ligne 'Catch Up', au moment où le groupe allemand multiplie les initiatives afin de retrouver le 'top 3' des principaux équipementiers sportifs mondiaux.
Le groupe basé à Herzogenaurach explique que l'apparence de la publication, qu'il destine aussi bien aux journalistes qu'aux investisseurs en passant par ses distributeurs, a été remise au goût du jour avec l'objectif de servir de vitrine à la présentation de ses priorités stratégiques, alors qu'il s'est récemment embarqué dans un vaste projet de transformation après une série de contre-performances financières.
Au sommaire du premier numéro figurent une interview du directeur général de l'entreprise, Arthur Hoeld, qui y détaille sa vision pour le futur, ainsi qu'un entretien avec le sauteur à la perche américano-suédois et détenteur actuel du record du monde Armand 'Mondo' Duplantis, dont il est l'équipementier officiel.
Créé en 2015 avec l'intention de s'adresser aux employés du groupe, le magazine 'Puma Catch Up' avait vite trouvé un écho en dehors de la société.
C'est l'agence digitale studio8020, basée à Cologne, qui en assure la conception.
PUMA SE est une société basée en Allemagne qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport. Les segments de la société comprennent l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l'Asie/Pacifique. La société propose des produits de performance et de style sportif à travers six unités commerciales : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessoires et Licences. La société vend les produits des marques PUMA et COBRA Golf par l'intermédiaire du commerce de gros et de détail, ainsi que par des ventes directes aux consommateurs dans ses magasins de détail et ses boutiques en ligne. La société commercialise et distribue ses produits dans le monde entier, principalement par l'intermédiaire de ses filiales dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société délivre des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
