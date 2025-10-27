Puma a dévoilé lundi une réorganisation de ses activités dans le marketing de marque avec la création d'une nouvelle division qui regroupera en outre les métiers de création de produits, d'innovation et de mise sur le marché, dont Maria Valdes, la cadre montante de l'équipementier sportif, prendra la direction.
Cette dernière se verra ainsi confier le rôle de directrice de la marque.
Le groupe allemand rappelle que la branche de marketing de marque était jusqu'ici sous la responsabilité du directeur général Arthur Hoeld, tandis que les activités liées à la commercialisation des produits dépendait du directeur commercial, Matthias Bäumer.
Dans le cadre de la réorganisation, les activités de marketing sportif seront séparées du marketing de marque, pour être placées sous la responsabilité d'Arthur Hoeld.
Agée de 41 ans, Maria Valdes, qui occupait jusqu'ici le rôle de directrice produits, est membre du comité de direction de Puma depuis 2023.
PUMA SE est une société basée en Allemagne qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport. Les segments de la société comprennent l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l'Asie/Pacifique. La société propose des produits de performance et de style sportif à travers six unités commerciales : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessoires et Licences. La société vend les produits des marques PUMA et COBRA Golf par l'intermédiaire du commerce de gros et de détail, ainsi que par des ventes directes aux consommateurs dans ses magasins de détail et ses boutiques en ligne. La société commercialise et distribue ses produits dans le monde entier, principalement par l'intermédiaire de ses filiales dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société délivre des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
