Puma a dévoilé lundi une réorganisation de ses activités dans le marketing de marque avec la création d'une nouvelle division qui regroupera en outre les métiers de création de produits, d'innovation et de mise sur le marché, dont Maria Valdes, la cadre montante de l'équipementier sportif, prendra la direction.

Cette dernière se verra ainsi confier le rôle de directrice de la marque.

Le groupe allemand rappelle que la branche de marketing de marque était jusqu'ici sous la responsabilité du directeur général Arthur Hoeld, tandis que les activités liées à la commercialisation des produits dépendait du directeur commercial, Matthias Bäumer.

Dans le cadre de la réorganisation, les activités de marketing sportif seront séparées du marketing de marque, pour être placées sous la responsabilité d'Arthur Hoeld.

Agée de 41 ans, Maria Valdes, qui occupait jusqu'ici le rôle de directrice produits, est membre du comité de direction de Puma depuis 2023.