Puma : UBS place son conseil et son objectif sous revue avec l'intérêt spéculatif

UBS a annoncé mardi matin avoir placé sa recommandation 'vendre' et son objectif de cours de 16,3 euros sur Puma sous revue après l'apparition hier de spéculations évoquant une possible cession de la participation de 29% que détient Artemis, la holding de la famille Pinault, au capital de l'équipementier sportif allemand.



Dans une note, le bureau d'études souligne que la situation bilantielle compliquée d'Artemis conjuguée à la récente recomposition du marché du 'sportswear' après une série de M&A ainsi qu'aux mauvaises performances de Puma (dont le titre a chuté de plus de 50% cette année) avaient récemment conduit certains investisseurs à s'interroger quant à la possibilité de mouvements au sein de l'actionnariat.



'Bien qu'il ne s'agisse que de spéculations de presse à ce stade, nous considérons qu'au vu du contexte ces informations sont susceptibles de faire bouger l'action sur le court terme, quelle que soit la nature des fondamentaux qui restent toujours fébriles', assure UBS.





De son point de vue, un changement d'actionnaires pourrait en effet ouvrir la voie à une réorientation stratégique au moment où le groupe doit écouler ses stocks et réimaginer son offre pour 2026 et alors que le secteur dans son ensemble entre dans un nouveau cycle moins porteur.



'Si de nouveaux investisseurs venaient recentrer la stratégie sur les prix d'entrée et relancer l'attractivité de la marque, Puma pourrait encore tirer parti de sa forte présence mondiale, de son portefeuille diversifié et de son ancrage géographique étendu', estime l'analyste.



Au vu des pertes actuellement essuyées par le groupe allemand, UBS juge en revanche que le prix d'une éventuelle transaction ne pourrait être basé que sur un ratio Valeur d'entreprise/chiffre d'affaires de l'ordre de 1x.