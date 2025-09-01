UBS indique dans son étude du jour que la performance à court terme pourrait être déconnectée des fondamentaux. L'analyste remonte son opinion à neutre (contre Vendre) et relève son objectif de cours à 20,9 E (contre 16,3 E).
'Bien que les récentes nouvelles d'une vente potentielle par Artemis ne soient que des spéculations à ce stade, les fondamentaux pourraient être temporairement négligés à court terme' indique UBS.
Selon Bloomberg, Artemis, la holding de la famille Pinault, propriétaire de Kering, envisagerait de vendre sa participation de 29% dans Puma, qui pourrait être éventuellement vendue - d'après les sources citées par l'agence de presse financière - aux chinois Anta et Li Ning. D'autres investisseurs seraient également intéressés en provenances des Etats-Unis et du Moyen-Orient.
Puma : UBS relève son opinion et son objectif
Publié le 01/09/2025 à 10:48
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager