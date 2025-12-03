Le spécialiste du stockage de données sur mémoire flash était resté à l'écart du rally boursier de l'IA.

L'oubli est réparé. Après dix-huit mois d'hésitation, la valorisation du titre a littéralement explosé depuis le mois d'août, tandis que les résultats trimestriels publiés hier ont à nouveau fait bondir le titre de 7%.

À raison ? Pas si évident de répondre à cette question, quoique Pure Storage ait pour lui une thèse d'investissement convaincante : bien implanté dans l'écosystème des centres de données avec une technologie différenciée et une solution clé en main, ses équipements sont installées pour durer, et toujours soutenus par une forte demande.

La preuve en est à nouveau donnée sur l'exercice fiscal en cours, puisque son chiffre d'affaires progresse de 14% sur les neuf premiers mois de l'année. Une reprise semble donc s'amorcer après un moment de creux. Pure Storage avait en effet septuplé son chiffre d'affaires sur les dix dernières années, mais ce taux de croissance météorique s'était brusquement arrêté à la fin de la pandémie.

En parallèle surgissait une nouvelle concurrence, décidée à capitaliser sur l'IA elle aussi, en plus de la concurrence historique d'acteurs à plus grande échelle comme Dell, HPE ou IBM. Le groupe évolue par ailleurs sur un environnement de prix qu'il décrit lui-même comme 'dynamique', avec une demande cyclique et une forte dépendance aux équipementiers comme Micron, Samsung, ou SK Hynix.

En réalité, le sujet chez Pure, déjà souligné dans notre dernier commentaire de résultats, c'est le problème de la structure de coûts, et particulièrement des rémunérations en stock-options. Avec cette question en filigrane : l'entreprise est-elle dirigée dans l'intérêt de ses actionnaires ou de ses dirigeants ?

Car cette année encore, la totalité du profit d'exploitation est vampirisée par des stock-options franchement exorbitantes : 348 millions de dollars sur neuf mois, soit 13% du chiffre d'affaires.

Pour compenser la dilution engendrée, Pure redirige ses cash flows vers des rachats d'actions massifs. Mais ces derniers ne servent qu'à atténuer la douleur plutôt qu'à authentiquement rémunérer les actionnaires : sur une base diluée, le nombre de titres en circulation n'a ainsi pas bougé depuis trois ans.

Tout serait différent si cette hémorragie cessait. En théorie, Pure Storage pourrait alors produire 550 millions de dollars de cash flow libre par an. Mais rapporté à sa capitalisation boursière du moment, ceci équivaut tout de même à un multiple de cinquante-quatre fois le profit cash. Autant dire qu’aucun faux-pas n'est permis à de tels niveaux.

À beaucoup d'égards, la situation de Pure Storage est donc identique à celle du spécialiste des bases de données MongoDB, lui aussi discuté hier dans ces mêmes colonnes.