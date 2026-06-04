PVH puni en Bourse, le Moyen-Orient brouille la trajectoire européenne
La maison mère américaine de Calvin Klein et Tommy Hilfiger, chute d'environ 22% à Wall Street au lendemain de ses résultats trimestriels. PVH Corp a pourtant publié un chiffre d'affaires de 2,0 MdsUSD, en hausse de 2% en données publiées, et un bénéfice ajusté de 2,01 USD par action, supérieur aux attentes internes du groupe et des investisseurs.
Le marché s'est surtout concentré sur la qualité de la croissance et sur la révision du discours annuel. A taux de change constants, les revenus ont reculé de 2%, avec une baisse de 6% du wholesale, alors que les ventes directes aux consommateurs ont progressé de 6% en données publiées, portées par l'e-commerce, en hausse de 11%.
La principale déception vient de la zone EMEA, où les revenus ont reculé de 5% à taux de change constants. Le directeur général Stefan Larsson a résumé la situation en évoquant "deux forces opposées" entre la dynamique de Calvin Klein et Tommy Hilfiger d'un côté, et les effets prolongés du conflit au Moyen-Orient de l'autre. La direction cite une demande plus faible au Moyen-Orient, un impact indirect en Turquie et une pression plus large sur le consommateur européen liée aux coûts de carburant.
PVH vise désormais un chiffre d'affaires annuel stable, contre une légère hausse auparavant, tout en maintenant sa prévision de marge opérationnelle ajustée à environ 8,8%. Cette stabilité repose toutefois en partie sur des remboursements tarifaires, ce qui réduit la lisibilité de la trajectoire bénéficiaire.
PVH Corp. est une entreprise de confection qui conçoit et commercialise des vêtements de sport de marque (vêtements décontractés), des jeans, de la lingerie, des maillots de bain, des sacs à main, des accessoires, des chaussures et d’autres produits connexes. Ses segments d’activité comprennent les Amériques, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Asie-Pacifique, ainsi que les licences. Ses trois principales activités sont Tommy Hilfiger, qui comprend les segments Tommy Hilfiger Amérique du Nord et Tommy Hilfiger International ; Calvin Klein, qui comprend les segments Calvin Klein Amérique du Nord et Calvin Klein International ; et Heritage Brands, qui comprend le segment Heritage Brands Wholesale. Ses activités hors Amérique du Nord comprennent la vente en gros sous ses marques propres et sous licence, l’exploitation de magasins de détail et la gestion de sites de commerce électronique sous ses marques TOMMY HILFIGER et Calvin Klein. Ses activités de concession de licence comprennent la concession de licence des marques TOMMY HILFIGER et Calvin Klein pour un large éventail de catégories de produits et pour une utilisation dans certains territoires.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.