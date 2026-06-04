PVH puni en Bourse, le Moyen-Orient brouille la trajectoire européenne

La maison mère américaine de Calvin Klein et Tommy Hilfiger, chute d'environ 22% à Wall Street au lendemain de ses résultats trimestriels. PVH Corp a pourtant publié un chiffre d'affaires de 2,0 MdsUSD, en hausse de 2% en données publiées, et un bénéfice ajusté de 2,01 USD par action, supérieur aux attentes internes du groupe et des investisseurs.

Le marché s'est surtout concentré sur la qualité de la croissance et sur la révision du discours annuel. A taux de change constants, les revenus ont reculé de 2%, avec une baisse de 6% du wholesale, alors que les ventes directes aux consommateurs ont progressé de 6% en données publiées, portées par l'e-commerce, en hausse de 11%.



La principale déception vient de la zone EMEA, où les revenus ont reculé de 5% à taux de change constants. Le directeur général Stefan Larsson a résumé la situation en évoquant "deux forces opposées" entre la dynamique de Calvin Klein et Tommy Hilfiger d'un côté, et les effets prolongés du conflit au Moyen-Orient de l'autre. La direction cite une demande plus faible au Moyen-Orient, un impact indirect en Turquie et une pression plus large sur le consommateur européen liée aux coûts de carburant.



PVH vise désormais un chiffre d'affaires annuel stable, contre une légère hausse auparavant, tout en maintenant sa prévision de marge opérationnelle ajustée à environ 8,8%. Cette stabilité repose toutefois en partie sur des remboursements tarifaires, ce qui réduit la lisibilité de la trajectoire bénéficiaire.