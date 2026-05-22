QinetiQ a renoué avec les bénéfices, le titre grimpe à Londres

Le groupe a publié hier des résultats annuels résilients dans un environnement de marché plus difficile, soutenus par une forte progression des marges et des flux de trésorerie. Aujourd'hui le titre s'adjuge près de 1% à Londres, porté par un carnet de commandes record offrant une bonne visibilité sur la croissance future. Après avoir enregistré une hausse de 21% de son BPA annuel, le groupe a aussi annoncé une hausse de son dividende.

QinetiQ a publié hier un résultat net de 108 MGBP au titre de l'exercice 2026, renouant avec les bénéfices après une perte de 186 MGBP enregistrée un an plus tôt. Si cette publication est encourageante, le consensus était encore plus optimiste et tablait sur une performance un peu plus élevée avec un bénéfice net de 126 MGBP.



De son côté, le chiffre d'affaires est resté stable à 1,92 MdGBP en données publiées, ratant de peu le consensus de 1,95 MdGBP.

Le free cash flow a bondi de 41% à 159 MGBP, avec un levier financier stable à 0,5 fois l'EBITDA malgré une dette nette en hausse de 20% à 159 MGBP.



Prise de commandes record



QinetiQ a aussi annoncé une prise de commandes record de 3,57 MdsGBP, en hausse de 83%, portée notamment par l'extension du contrat britannique LTPA jusqu'en 2033. Le carnet de commandes financé atteint 4,42 MdsGBP à fin mars, en progression de 55%, tandis que le backlog total ressort à 4,8 MdsGBP.



"Notre prise de commandes record et notre backlog offrent une visibilité claire sur une croissance durable et des flux de trésorerie solides sur plusieurs années", a commenté le directeur général Steve Wadey.



Dans ces conditions, le groupe a annoncé une hausse de 24% de son dividende annuel à 11 pence par action et a prolongé son programme de rachat d'actions de 200 MGBP supplémentaires jusqu'en 2029.



Pour l'exercice 2026/2027, QinetiQ anticipe une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5%, une marge opérationnelle de 11 à 11,5% et une progression du BPA de 8 à 10%, avec un taux de conversion de trésorerie supérieur à 90%. Le groupe vise également plus de 550 MGBP de free cash flow cumulé sur la période FY27-FY29.



Panmure Liberum positif sur le dossier



Réagissant à cette publication, Panmure Liberum, en partenariat avec Agency Partners, confirme sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé à 596 pence sur 12 mois et 685 pence sur 3 ans.



Le broker juge les résultats comme "rassurants" après plusieurs mois marqués par les retards du UK Defence Investment Plan. Il souligne un dépassement des attentes en matière de marges et de cash flow, malgré des revenus globalement conformes aux prévisions.



Selon la note, la division EMEA Services devient le principal moteur opérationnel et commercial du groupe, avec des marges supérieures aux attentes grâce au levier opérationnel et à la montée en charge des contrats-cadres.



Le bureau d'études reste plus prudent sur l'activité Global Solutions, évoquant un marché américain des services de défense difficile, dans un contexte de restructuration aux Etats-Unis. Néanmoins, l'analyste estime enfin que les rachats d'actions, la hausse du dividende et la forte génération de free cash flow devraient soutenir la croissance du bénéfice par action dans les prochaines années.