QinetiQ a renoué avec les bénéfices, le titre grimpe à Londres
Le groupe a publié hier des résultats annuels résilients dans un environnement de marché plus difficile, soutenus par une forte progression des marges et des flux de trésorerie. Aujourd'hui le titre s'adjuge près de 1% à Londres, porté par un carnet de commandes record offrant une bonne visibilité sur la croissance future. Après avoir enregistré une hausse de 21% de son BPA annuel, le groupe a aussi annoncé une hausse de son dividende.
QinetiQ a publié hier un résultat net de 108 MGBP au titre de l'exercice 2026, renouant avec les bénéfices après une perte de 186 MGBP enregistrée un an plus tôt. Si cette publication est encourageante, le consensus était encore plus optimiste et tablait sur une performance un peu plus élevée avec un bénéfice net de 126 MGBP.
De son côté, le chiffre d'affaires est resté stable à 1,92 MdGBP en données publiées, ratant de peu le consensus de 1,95 MdGBP. Le free cash flow a bondi de 41% à 159 MGBP, avec un levier financier stable à 0,5 fois l'EBITDA malgré une dette nette en hausse de 20% à 159 MGBP.
Prise de commandes record
QinetiQ a aussi annoncé une prise de commandes record de 3,57 MdsGBP, en hausse de 83%, portée notamment par l'extension du contrat britannique LTPA jusqu'en 2033. Le carnet de commandes financé atteint 4,42 MdsGBP à fin mars, en progression de 55%, tandis que le backlog total ressort à 4,8 MdsGBP.
"Notre prise de commandes record et notre backlog offrent une visibilité claire sur une croissance durable et des flux de trésorerie solides sur plusieurs années", a commenté le directeur général Steve Wadey.
Dans ces conditions, le groupe a annoncé une hausse de 24% de son dividende annuel à 11 pence par action et a prolongé son programme de rachat d'actions de 200 MGBP supplémentaires jusqu'en 2029.
Pour l'exercice 2026/2027, QinetiQ anticipe une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3 et 5%, une marge opérationnelle de 11 à 11,5% et une progression du BPA de 8 à 10%, avec un taux de conversion de trésorerie supérieur à 90%. Le groupe vise également plus de 550 MGBP de free cash flow cumulé sur la période FY27-FY29.
Panmure Liberum positif sur le dossier
Réagissant à cette publication, Panmure Liberum, en partenariat avec Agency Partners, confirme sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé à 596 pence sur 12 mois et 685 pence sur 3 ans.
Le broker juge les résultats comme "rassurants" après plusieurs mois marqués par les retards du UK Defence Investment Plan. Il souligne un dépassement des attentes en matière de marges et de cash flow, malgré des revenus globalement conformes aux prévisions.
Selon la note, la division EMEA Services devient le principal moteur opérationnel et commercial du groupe, avec des marges supérieures aux attentes grâce au levier opérationnel et à la montée en charge des contrats-cadres.
Le bureau d'études reste plus prudent sur l'activité Global Solutions, évoquant un marché américain des services de défense difficile, dans un contexte de restructuration aux Etats-Unis. Néanmoins, l'analyste estime enfin que les rachats d'actions, la hausse du dividende et la forte génération de free cash flow devraient soutenir la croissance du bénéfice par action dans les prochaines années.
QinetiQ Group plc est une société internationale intégrée spécialisée dans la défense et la sécurité, dont le siège se trouve au Royaume-Uni. La société exerce ses activités dans deux segments : les services pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Australasie (EMEA) et les solutions mondiales. Le segment Services EMEA combine ses installations pour assurer le développement et la garantie des capacités, en s’appuyant sur des contrats à long terme. Le segment Produits mondiaux regroupe ses produits et services technologiques. La société dessert un large éventail de secteurs, notamment la défense, les services financiers, le secteur maritime, l’aviation et l’aérospatiale, les administrations publiques, l’espace, l’énergie et les services publics, les forces de l’ordre et les télécommunications. Elle gère et exploite des capacités de test et d’évaluation pour des systèmes sur des plateformes aériennes, terrestres, maritimes et cibles. Elle propose des services tels que le conseil et la consultation, la résilience cybernétique et numérique, l’innovation, les données de mission et l’innovation axée sur les missions, la robotique et les systèmes autonomes, l’intégration et l’interopérabilité des capteurs, les systèmes cibles, ainsi que des solutions de formation et d’entraînement.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.