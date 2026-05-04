QinetiQ annonce que le consortium Team Elaris a remporté un contrat de 6 millions de livres sterling auprès du ministère de la Défense britannique pour développer un concept de solution de navigation longue portée améliorée (eLoran). Le projet, mené sur deux ans dans le cadre du programme "Urgent Compass", vise à préparer de futures phases de démonstration et de déploiement.
Alors que les armées dépendent fortement des systèmes de positionnement, navigation et synchronisation (PNT), généralement basés sur le GPS (GNSS), mais vulnérables au brouillage et au piratage, l'eLoran doit permettre d'assurer des capacités de navigation fiables même en cas de déni d'accès aux signaux satellites.
Le consortium réunit QinetiQ, UrsaNav, Roke et GMV, combinant leurs expertises techniques pour développer des solutions déployables rapidement en zones contestées.
Le directeur général Steve Wadey indique que ce contrat s'appuie sur l'expérience du groupe pour répondre aux besoins croissants en solutions de navigation sécurisées.
QinetiQ Group plc est une société intégrée de défense et de sécurité mondiale basée au Royaume-Uni. La société opère à travers deux segments : Les services pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Australasie (EMEA) et les solutions globales. Le segment EMEA Services combine ses installations pour fournir des capacités de génération et d'assurance, étayées par des contrats à long terme. Le segment Global Products regroupe ses produits et services technologiques. La société dessert des secteurs tels que la défense, les services financiers, la marine, l'aviation et l'aérospatiale, le gouvernement, les services spatiaux, l'énergie et les services publics, l'application de la loi et les télécommunications. Elle gère et exploite des capacités d'essai et d'évaluation pour les systèmes aériens, terrestres, maritimes et cibles. Elle propose également des services de conseil, de cyberrésilience et de résilience numérique, d'innovation, de données de mission, d'innovation guidée par la mission, de robotique et de systèmes autonomes, d'intégration et d'interopérabilité des capteurs, de test et d'évaluation des systèmes cibles, ainsi que de formation et de répétition.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.