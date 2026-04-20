QNX (BlackBerry) renforce sa collaboration avec Nvidia
QNX, une division de BlackBerry, fait part d'une expansion de sa collaboration avec Nvidia afin de permettre aux développeurs de créer et déployer des systèmes d'IA de périphérie de nouvelle génération, critiques pour la sécurité, sur Nvidia IGX Thor.
La relation élargie voit QNX OS for Safety 8.0 intégrée à Nvidia IGX Thor et Halos Safety Stack, combinant le système d'exploitation en temps réel déterministe et éprouvé de QNX avec la plateforme de sécurité fonctionnelle de Nvidia.
Cette plateforme unifiée ainsi constituée permettra de "soutenir des systèmes régulés et compatibles IA dans les domaines de la robotique, des technologies médicales, des applications industrielles et bien plus encore", selon le groupe canadien.
Cette nouvelle étape, annoncée à l'occasion de l'Hannover Messe qui se tient en Allemagne, vient s'ajouter à l'intégration de QNX OS for Safety 8.0 avec le kit de développement Nvidia Drive AGX Thor, qui vise à accélérer le développement des véhicules autonomes.
BlackBerry Limited est une société canadienne qui fournit aux entreprises et aux gouvernements des logiciels et des services intelligents. La société offre une résilience opérationnelle avec la plate-forme certifiée pour la fortification mobile, les communications critiques et la gestion des événements critiques. Elle opère dans trois segments : Communications sécurisées, IoT et Licences. Le segment des communications sécurisées se compose de BlackBerry UEM, BlackBerry AtHoc et BlackBerry SecuSUITE. La plateforme de gestion des terminaux de la société comprend les solutions BlackBerry UEM, BlackBerry Dynamics et BlackBerry Workspaces. Le segment IoT comprend BlackBerry QNX, BlackBerry Certicom, BlackBerry Radar, BlackBerry IVY et d'autres applications IoT. Le segment Licences comprend les accords de propriété intellectuelle et les indemnités de règlement de l'entreprise.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.