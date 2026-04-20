QNX (BlackBerry) renforce sa collaboration avec Nvidia

QNX, une division de BlackBerry, fait part d'une expansion de sa collaboration avec Nvidia afin de permettre aux développeurs de créer et déployer des systèmes d'IA de périphérie de nouvelle génération, critiques pour la sécurité, sur Nvidia IGX Thor.

La relation élargie voit QNX OS for Safety 8.0 intégrée à Nvidia IGX Thor et Halos Safety Stack, combinant le système d'exploitation en temps réel déterministe et éprouvé de QNX avec la plateforme de sécurité fonctionnelle de Nvidia.



Cette plateforme unifiée ainsi constituée permettra de "soutenir des systèmes régulés et compatibles IA dans les domaines de la robotique, des technologies médicales, des applications industrielles et bien plus encore", selon le groupe canadien.



Cette nouvelle étape, annoncée à l'occasion de l'Hannover Messe qui se tient en Allemagne, vient s'ajouter à l'intégration de QNX OS for Safety 8.0 avec le kit de développement Nvidia Drive AGX Thor, qui vise à accélérer le développement des véhicules autonomes.