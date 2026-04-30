Alors que les résultats de TotalEnergies font à nouveau débat et suscitent des appels à la redistribution, toute la difficulté consiste à faire la distinction entre ce qui relève de l'activité normale et ce qui est exceptionnel.

Il n’a pas fallu longtemps pour que le chiffre fasse réagir. A l’annonce du résultat net ajusté de 5,4 milliards de dollars (+29%) publié par TotalEnergies pour le premier trimestre, les appels à la taxation des superprofits pétroliers se sont multipliés. Le Premier ministre lui-même a exhorté le groupe à trouver des solutions de redistribution dans un climat de tension sur les prix de l’énergie. Et si le pétrolier met régulièrement en avant ses plafonnements de prix à la pompe, nombre d’élus souhaitent surtout une taxation pure et simple des résultats hors normes dégagés par l’entreprise.

Quels que soient les avis sur le sujet, une question se doit en tout cas d’être éclaircie en préambule au débat. Comment définit un "superprofit" ? Quel niveau de résultat peut en effet être considéré comme "normal" et par conséquent comment déterminer ce qui relève d’une situation exceptionnelle ?

Une définition difficile à cerner

Rappelons en effet que pour être incontestable, une règle fiscale se doit de s’appuyer sur des calculs objectifs et parfaitement clairs. Il ne suffit donc pas de souhaiter la taxation des superprofits pour la mettre en application. Encore faut-il en délimiter précisément les contours.

La comptabilité fait bien la distinction entre ce qui provient des activités courantes et ce qui est issu des activités exceptionnelles. Mais ces dernières concernent tout ce qui ne relève pas de l’activité habituelle d’une entreprise. Or, pour un pétrolier, accumuler des profits grâce à une hausse des prix reste bien du domaine de son cœur de métier. Difficile donc de se fonder sur cette notion comptable.

Le droit fiscal des particuliers établit quant à lui une autre séparation entre revenus courants et revenus exceptionnels, ces derniers étant considérés comme les revenus qui sortent de la norme des années précédentes. Cette approche apparaît ici plus intuitive et c’est en tout cas la piste suivie par la députée Eva Sas.

Une proposition de loi qui suggère un cadre

Récemment, l’élue du groupe Ecologiste et social a déposé une proposition de loi en vue de taxer les superprofits. Ce document publié sur le site de l’Assemblée nationale avance une méthode de calcul et donc une définition. "L’assiette est calculée sur la base de la différence entre le résultat imposable avant report des pertes de l’exercice en cours et 120 % de la moyenne des résultats imposables des années 2021 à 2024", indique l’article 1er.

Autrement dit, le texte considère que les années 2021 à 2024 constituent des références normales et que tout bénéfice dépassant 1,2 fois leur moyenne est un superprofit… taxable à 66%.

Une norme qui peut malgré tout faire débat

Si cette proposition de loi a le mérite de suggérer un cadre, elle n’en soulève pas moins de nombreuses autres questions, notamment sur les normes retenues. Elle prévoit bien d’ajuster la référence en cas de fusion ou d’acquisition pour intégrer le changement de périmètre. En revanche, comment pourront être pris en compte les bénéfices "normaux" issus du développement de nouvelles activités en interne ?

Par ailleurs, la norme des années 2021-2024 ne devra-t-elle pas être réévaluée dans le temps pour tenir compte de la croissance naturelle des résultats ?

Enfin, si les tensions persistent et que les prix de l’énergie demeurent durablement hauts, ne faudra-t-il pas considérer a posteriori que la norme a changé et que les superprofits passés n’étaient finalement que des profits habituels ?

Le débat est donc loin d’être réglé car en matière comptable ou fiscale il est aisé de définir des seuils mais bien plus complexe de déterminer ce qui est "normal".