L'or a franchi un nouveau sommet dans la nuit de mardi à mercredi, en dépassant les 4 000 USD l'once. Le métal précieux est porté par l'inquiétude croissante des marchés face à l'instabilité économique et géopolitique, ainsi que par l'anticipation de nouvelles baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

Traditionnellement favorisé en période de taux bas, le métal précieux a bondi de 52% depuis le début de l’année. Cette envolée s’explique par un faisceau de facteurs : affaiblissement du dollar, politique monétaire plus souple, demande soutenue des banques centrales, mais aussi ruée des investisseurs vers les actifs jugés sûrs. Mais le coup d'accélérateur récent est indéniablement lié à la perte de confiance dans la monnaie américaine.

Les mécaniques de la relique barbare en 2025

Le mouvement de fond qui tire les prix vers le haut repose d’abord sur l’intérêt renouvelé des investisseurs. L’or, en tant qu’actif spéculatif mais aussi refuge, est très sensible aux flux de capitaux, eux-mêmes largement influencés par les nouvelles économiques, les tensions géopolitiques ou les effets de contagion sur les marchés. La dépréciation du dollar joue aussi un rôle clé : coté en dollars, l’or devient plus attractif pour les détenteurs d’autres devises lorsque le billet vert recule.

Les décisions des banques centrales, notamment en matière de taux d’intérêt, influencent fortement la demande d’or. Lorsque les taux sont bas, le coût d’opportunité de détenir un actif qui ne rapporte aucun rendement (c'est le cas de l'or : pas de dividende, pas de coupon…) diminue, renforçant son attrait. Dans un climat de tensions accrues, comme celui généré par la guerre commerciale entre les Etats-Unis, la Chine et d'autres pays du monde, cet attrait se double d’une fonction protectrice contre les risques inflationnistes ou la volatilité des devises.

Cette excellente vidéo pour explique pourquoi l'or est plébiscité actuellement

Les banques centrales elles-mêmes sont devenues des acheteuses nettes de métal ces dernières années. Malgré les niveaux de prix élevés, elles continuent d’accroître leurs réserves, dans un souci de diversification et de sécurité. Le World Gold Council observe une accélération des achats au quatrième trimestre 2024, dans un contexte de forte demande globale. La Chine, en particulier, a augmenté ses avoirs à 74,06 millions d’onces fines en septembre, contre 74,02 millions le mois précédent, selon la Banque populaire de Chine.

L’ensemble de ces facteurs, combinés à un climat de nervosité persistante sur les marchés, nourrit un cycle haussier dont l’issue dépendra autant des arbitrages monétaires que de l’évolution des rapports de force géopolitiques.

Comment investir dans l'or ?

L’or peut s’acheter sur différents segments de marché. Le marché spot, réservé aux acteurs institutionnels, fonctionne selon les dynamiques immédiates de l’offre et de la demande. Londres domine cet univers, grâce au rôle central de la London Bullion Market Association, qui fixe les standards des échanges de gré à gré entre banques, négociants et institutions. D’autres centres de négoce importants sont situés en Chine, en Inde, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis.

Les investisseurs peuvent aussi se tourner vers les marchés à terme, qui permettent de s’exposer à l’évolution du cours sans posséder physiquement le métal. Le COMEX, à New York, est la principale bourse mondiale de contrats à terme sur l’or, devant la Shanghai Futures Exchange et la Tokyo Commodity Exchange.

L’investissement dans l’or passe également par les produits cotés en Bourse, notamment les ETF adossés à des stocks physiques. Ces véhicules financiers permettent d’investir dans l’or sans avoir à en assurer la détention. Selon le World Gold Council, ces produits ont attiré 64 milliards de dollars depuis le début de l’année, dont 17,3 milliards rien qu’en septembre.

Enfin, l’or physique reste accessible via l’achat de lingots ou de pièces, en ligne ou chez les négociants spécialisés.

Chaque mode de détention présente des avantages et des inconvénients, mais l'or reste un investissement assez facilement accessible.