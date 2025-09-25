Quadient a été sélectionnée par plusieurs grands groupes pour la facturation électronique

Quadient annonce que sa filiale Serensia a été sélectionnée par plusieurs grands groupes français en tant que Plateforme Agréée dans le cadre de la réforme de la facturation électronique.



Quadient est ainsi assurée de traiter plus de 215 millions de factures par an dès la mise en oeuvre de la réforme, soit plus de 10% du marché adressable.



Dans ce contexte, plusieurs grands groupes ont d'ores et déjà sélectionné Serensia comme leur plateforme de référence pour la facturation électronique dès l'entrée en vigueur de la réforme.



On retrouve de grands clients historiques tels que Total Energies, BPCE et Dalkia.



Le réseau d'experts comptables Cerfrance, qui représente 320 000 TPE et PME en France, est aussi l'un des premiers partenaires significatifs à adopter la plateforme en marque blanche.



' Le choix de Serensia par des entreprises de premier plan et par notre écosystème de partenaires démontre non seulement la fiabilité de notre technologie, mais aussi la pertinence de la vision que nous portons pour ce marché ', déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient.