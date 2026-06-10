La plateforme mondiale d'automatisation facilitant les transactions professionnelles et sécurisées, annonce l'intégration de nouvelles capacités de tableau de bord de trésorerie à ses solutions de gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients.
Quadient explique que cette fonctionnalité va permettre aux directions financières de faire évoluer la gestion de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement d'une approche réactive vers une démarche proactive et stratégique. L'objectif est d'améliorer la précision des prévisions, d'accélérer la prise de décision et de libérer des ressources financières au service de la croissance.
Plus en détail, grâce aux capacités de tableau de bord de trésorerie, les clients bénéficient d'une vue unifiée et en temps réel des comptes fournisseurs et des comptes clients offrant une vision plus complète des flux de trésorerie, de la liquidité et de la performance du besoin en fonds de roulement. Ces nouvelles capacités sont enrichies par l'IA grâce à un assistant qui synthétise automatiquement les indicateurs jugés les plus importants par les équipes financières.
Quadient S.A. est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient S.A. accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives.
Quadient S.A. a enregistré en 2025/26 un CA de 1 035,7 MEUR.
Le CA par type de revenus se ventile entre revenus récurrents (73,6% ; revenus liés aux souscriptions, prestations de maintenance et de services professionnels) et revenus non récurrents (26,4% ; ventes d'équipements et de licences).
La répartition géographique du CA est la suivante : France-Autriche-Benelux-Allemagne-Irlande-Italie (hors Mail)-Suisse-Royaume?Uni (34,3%), Amérique du Nord (57,3%) et autres (8,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.