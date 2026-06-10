Quadient dévoile une nouvelle fonctionnalité

La plateforme mondiale d'automatisation facilitant les transactions professionnelles et sécurisées, annonce l'intégration de nouvelles capacités de tableau de bord de trésorerie à ses solutions de gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients.

Quadient explique que cette fonctionnalité va permettre aux directions financières de faire évoluer la gestion de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement d'une approche réactive vers une démarche proactive et stratégique. L'objectif est d'améliorer la précision des prévisions, d'accélérer la prise de décision et de libérer des ressources financières au service de la croissance.



Plus en détail, grâce aux capacités de tableau de bord de trésorerie, les clients bénéficient d'une vue unifiée et en temps réel des comptes fournisseurs et des comptes clients offrant une vision plus complète des flux de trésorerie, de la liquidité et de la performance du besoin en fonds de roulement.

Ces nouvelles capacités sont enrichies par l'IA grâce à un assistant qui synthétise automatiquement les indicateurs jugés les plus importants par les équipes financières.