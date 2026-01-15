Quadient distingué dans un rapport de QKS Group

Quadient, éditeur de solutions d'automatisation pour interactions professionnelles, indique avoir été reconnu Leader dans le rapport "2025 SPARK Matrix : E-Invoicing Solutions", publié par le cabinet indépendant d'analyse et de conseil QKS Group.

"Le rapport positionne Quadient dans le segment supérieur du quadrant, mettant en avant l'excellence de sa technologie, l'impact concret pour ses clients et sa forte préparation aux exigences réglementaires", explique le groupe français.



Selon lui, QKS met en avant la maturité de ses capacités d'interopérabilité et la solidité de ses cadres de conformité, permettant aux entreprises d'opérer sereinement au sein d'écosystèmes réglementaires complexes et en constante évolution.



Il souligne aussi les atouts de Quadient en matière d'orchestration de bout en bout des processus, "permettant aux entreprises de centraliser, au sein d'une plateforme unifiée, la création, la validation, la transmission, le suivi et l'archivage des factures".