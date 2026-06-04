Quadient distingué par Gartner Peer Insights pour les applications Invoice-to-Cash
Quadient annonce avoir été reconnue dans le 2026 Voice of the Customer de Gartner Peer Insights pour les applications Invoice-to-Cash, en tant que Peer Community Contributor, pour sa solution Quadient Comptes Clients.
Selon le groupe, sa solution d'automatisation des comptes clients (accounts receivable - AR) se distingue comme une solution digitale clé pour visualiser les flux de trésorerie en temps réel et simplifier la facturation ainsi que les processus de recouvrement.
Gartner Peer Insights est une plateforme publique qui propose des avis vérifiés et pertinents sur des logiciels et services d'entreprise, rédigés par des professionnels IT expérimentés.
Le marché des applications I2C (Invoice-to-Cash) évalué par Gartner regroupe des solutions Cloud permettant aux directions financières de gérer automatiquement les encaissements et d'affecter les paiements clients aux factures, afin de rendre les processus I2C plus efficaces et performants.
Le 3 juin, Quadient précise avoir obtenu une note de 4,2 sur 5, sur la base de 79 avis, dans la catégorie "Applications de gestion du cycle de facturation (en voie de transition vers les applications de gestion des comptes clients)".
Quadient S.A. est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient S.A. accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives.
Quadient S.A. a enregistré en 2025/26 un CA de 1 035,7 MEUR.
Le CA par type de revenus se ventile entre revenus récurrents (73,6% ; revenus liés aux souscriptions, prestations de maintenance et de services professionnels) et revenus non récurrents (26,4% ; ventes d'équipements et de licences).
La répartition géographique du CA est la suivante : France-Autriche-Benelux-Allemagne-Irlande-Italie (hors Mail)-Suisse-Royaume?Uni (34,3%), Amérique du Nord (57,3%) et autres (8,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.