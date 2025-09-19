Quadient distingué par QKS Group pour l'IA dans le CCM

Quadient annonce avoir été désignée Pionnier de Référence (Most Valuable Pioneer, ou MVP) par QKS Group dans la première édition de sa matrice de maturité en intelligence artificielle (IA) pour la gestion des communications client (CCM).



'Le rapport met en avant la solide performance de Quadient en matière de stratégie, d'innovation et de mise en oeuvre dans le domaine de l'IA appliquée au CCM', explique la plateforme d'automatisation des interactions professionnelles.



Quadient a obtenu les meilleures notes tant pour sa vision que pour sa maturité, se distinguant grâce à son intégration avancée de l'IA générative, des cadres de gouvernance robustes et des résultats opérationnels mesurables.



Grâce à l'intégration d'assistants IA avancés, sa solution Quadient Inspire permet désormais aux organisations d'accélérer la création de contenus jusqu'à 50% et de doubler le volume de communications sans augmenter leurs effectifs.