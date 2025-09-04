Quadient distingué pour ses solutions comptes fournisseurs

Quadient annonce avoir été désignée 'Leader Technologique' dans le dernier rapport 'SPARK Matrix: Accounts Payable Automation 2025', une évaluation indépendante du cabinet de conseil et d'analyse technologique QKS Group.



'C'est la troisième année consécutive que Quadient est reconnue comme leader dans ce rapport, qui propose une analyse comparative et un classement des principales solutions d'automatisation des comptes fournisseurs', souligne le groupe de solutions logicielles.



Quadient explique que son offre AP 'réduit les coûts grâce à la saisie de données assistée par l'IA, offre une visibilité en temps réel sur les paiements des fournisseurs, limite les risques grâce à des contrôles renforcés et automatise les circuits de validation'.



L'entreprise rappelle avoir également été reconnue comme Leader dans les rapports SPARK Matrix sur les comptes clients à plusieurs reprises au cours des dernières années, grâce à ses capacités d'automatisation des processus de gestion des comptes clients.