Quadient et Solix étendent leur partenariat

Quadient et Solix ont annoncé une extension de leurs capacités avancées d'archivage en entreprise, permettant de renforcer le cycle de vie des communications SaaS.

Les deux sociétés ont donc renforcé leur partenariat, notamment grâce à la disponibilité de Quadient Inspire Digital Vault, une solution d'archivage et de récupération cloud native sécurisée, conçue pour stocker, gérer et récupérer des volumes élevés de communications clients et de documents d'entreprise. Lancée avec succès en Europe et en Asie-Pacifique en septembre 2024, Inspire Digital Vault est désormais disponible en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.



Pour Lilac Schoenbeck, Vice-Présidente Produit Senior pour l'activité Digital chez Quadient : " avec Inspire Digital Vault désormais disponible à l'échelle mondiale, Quadient et Solix permettent ensemble aux organisations de moderniser leur infrastructure d'archivage, de réduire les risques opérationnels et de répondre aux attentes croissantes en matière de communications clients sécurisées, hautement personnalisées et automatisées".