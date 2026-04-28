Les deux sociétés ont donc renforcé leur partenariat, notamment grâce à la disponibilité de Quadient Inspire Digital Vault, une solution d'archivage et de récupération cloud native sécurisée, conçue pour stocker, gérer et récupérer des volumes élevés de communications clients et de documents d'entreprise. Lancée avec succès en Europe et en Asie-Pacifique en septembre 2024, Inspire Digital Vault est désormais disponible en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
Pour Lilac Schoenbeck, Vice-Présidente Produit Senior pour l'activité Digital chez Quadient : " avec Inspire Digital Vault désormais disponible à l'échelle mondiale, Quadient et Solix permettent ensemble aux organisations de moderniser leur infrastructure d'archivage, de réduire les risques opérationnels et de répondre aux attentes croissantes en matière de communications clients sécurisées, hautement personnalisées et automatisées".
Quadient S.A. est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient S.A. accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives.
Quadient S.A. a enregistré en 2024/25 un CA de 1 092,6 MEUR.
Le CA par type de revenus se ventile entre revenus récurrents (71,1% ; prestations de maintenance et de services professionnels) et ventes d'équipements (28,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Benelux (16,3%), Allemagne-Autriche-Suisse-Italie-Royaume-Uni-Irlande (17,5%), Amérique du Nord (57,8%) et autres (8,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.