Quadient lance son réseau Parcel Pending en Italie

Quadient annonce le lancement de son réseau ouvert de consignes automatiques Parcel Pending by Quadient en Italie, un des marchés du e-commerce les plus importants en Europe du Sud, et qui devrait passer de 110,35 à 178,6 MdsEUR de 2025 à 2030.



Cette dynamique est portée par des tendances telles que le e-commerce mobile, les paiements numériques, les incitations gouvernementales au digital, ainsi que par l'essor des services 'achetez maintenant, payez plus tard' et des portefeuilles électroniques.



Pour favoriser une adoption large, Quadient est en train de nouer des partenariats stratégiques avec des transporteurs et des enseignes majeurs en Italie, et prévoit l'installation de consignes dans des zones à forte affluence.



Cette approche collaborative vise à étendre la couverture du service, en offrant aux consommateurs davantage de flexibilité pour leurs livraisons et retours, tout en permettant aux entreprises de proposer des solutions logistiques plus durables.