Quadient annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de CDP Communications, partenaire historique canadien et "l'une des sociétés les plus innovantes dans le domaine de l'accessibilité et l'automatisation des documents".
"Cette opération renforce l'engagement de Quadient en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité dans les communications clients et constitue une étape majeure dans la réalisation des objectifs stratégiques du plan Elevate to 2030", explique-t-il.
Désormais intégrées à son portefeuille de solutions d'automatisation digitale, les capacités avancées de CDP accéléreront l'innovation, renforceront les fonctionnalités de conformité et apporteront davantage d'agilité au développement produit.
Les équipes de CDP Communications, basées principalement à Markham (Canada), rejoindront la filiale canadienne de Quadient. La finalisation de la transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est attendue dans les prochains jours.
Quadient S.A. est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient S.A. accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives.
Quadient S.A. a enregistré en 2024/25 un CA de 1 092,6 MEUR.
Le CA par type de revenus se ventile entre revenus récurrents (71,1% ; prestations de maintenance et de services professionnels) et ventes d'équipements (28,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France et Benelux (16,3%), Allemagne-Autriche-Suisse-Italie-Royaume-Uni-Irlande (17,5%), Amérique du Nord (57,8%) et autres (8,4%).
