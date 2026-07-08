Quadient obtient une certification dans plusieurs pays

La plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques a obtenu la certification Great Place to Work aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en République tchèque.

Cette certification s'appuie sur les résultats d'une enquête, qui évalue l'expérience des collaborateurs selon plusieurs dimensions, notamment la confiance envers le management, le respect, l'équité, la fierté d'appartenance et la convivialité au sein des équipes. Reconnue à l'échelle internationale comme une référence en matière de qualité de vie au travail, cette certification offre une évaluation indépendante de la culture d'entreprise et de l'expérience collaborateur.



Pour Brandon Batt, directeur des ressources humaines : "Cette certification constitue une reconnaissance externe de la culture d'entreprise que nous construisons délibérément dans le cadre de notre stratégie Elevate to 2030".