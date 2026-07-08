Quadient obtient une certification dans plusieurs pays
La plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques a obtenu la certification Great Place to Work aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en République tchèque.
Cette certification s'appuie sur les résultats d'une enquête, qui évalue l'expérience des collaborateurs selon plusieurs dimensions, notamment la confiance envers le management, le respect, l'équité, la fierté d'appartenance et la convivialité au sein des équipes. Reconnue à l'échelle internationale comme une référence en matière de qualité de vie au travail, cette certification offre une évaluation indépendante de la culture d'entreprise et de l'expérience collaborateur.
Pour Brandon Batt, directeur des ressources humaines : "Cette certification constitue une reconnaissance externe de la culture d'entreprise que nous construisons délibérément dans le cadre de notre stratégie Elevate to 2030".
Quadient S.A. est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient S.A. accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives.
Quadient S.A. a enregistré en 2025/26 un CA de 1 035,7 MEUR.
Le CA par type de revenus se ventile entre revenus récurrents (73,6% ; revenus liés aux souscriptions, prestations de maintenance et de services professionnels) et revenus non récurrents (26,4% ; ventes d'équipements et de licences).
La répartition géographique du CA est la suivante : France-Autriche-Benelux-Allemagne-Irlande-Italie (hors Mail)-Suisse-Royaume?Uni (34,3%), Amérique du Nord (57,3%) et autres (8,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.