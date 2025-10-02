Quadient : Oddo BHF reste positif, mais réduit sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Quadient, avec un objectif de cours ajusté de 25 à 23 euros, expliquant retenir une 'approche plus court terme' pour la valorisation du groupe, à la suite d'une réunion analyste.



S'il reconnait que '2025 devrait constituer un point bas', avec plusieurs éléments qui 'impacteront négativement la profitabilité justifiant la révision en baisse des guidances', le bureau d'études juge que '2026 devrait se présenter sous de meilleurs auspices'.



'Sur la base de nos estimations, la valorisation demeure toujours extrêmement modérée après le fort de-rating (4,8 fois l'EBITDA et 7,8 fois l'EBIT 2025)', met en avant l'analyste, pointant une décote qui ressort à 33% par rapport aux ratios historiques.



Oddo BHF note également un intérêt croissant de Daniel Kretinsky (Vesa Equity Investment) à l'égard du groupe qui vient de franchir le seuil de 25% (25,04% du capital), montant en puissance depuis 2023 (3% du capital).



