L'essentiel :

- Quadient est reconnu pour la cinquième année consécutive comme Leader dans le SPARK Matrix 2026 pour les applications de comptes clients.

- L'entreprise améliore son excellence technologique avec une solution invoice-to-cash pilotée par l'IA.

- Quadient propose une plateforme unifiée pour les comptes clients et fournisseurs, facilitant la gestion financière.



Quadient a été désigné Leader pour la cinquième année consécutive dans le SPARK Matrix 2026 pour les applications de comptes clients par le cabinet QKS Group. Cette reconnaissance souligne l'évolution de Quadient vers une plateforme complète alimentée par l'intelligence artificielle, offrant une forte précision prédictive et un traitement automatisé de bout en bout.



Le cabinet QKS Group met en avant la capacité des solutions de Quadient à unifier les comptes clients (AR) et les comptes fournisseurs (AP), ce qui permet aux équipes financières d'avoir une meilleure visibilité et des analyses approfondies pour une gestion plus rapide et éclairée du fonds de roulement. Quadient a récemment lancé une fonctionnalité de tableau de bord de trésorerie intégrant ces données.



Selon QKS Group, Quadient se distingue par ses capacités d'IA autonome qui simplifient les processus de comptes fournisseurs, une plateforme unifiée AR et AP réduisant les silos, ainsi qu'une affectation avancée des paiements améliorant la précision du rapprochement et minimisant les traitements manuels.



Lilac Schoenbeck, Vice President Senior Solutions Digitales chez Quadient, souligne que cette reconnaissance reflète l'aide apportée aux clients pour transformer leurs opérations financières en automatisant les tâches chronophages, améliorant la précision et libérant des ressources pour des initiatives stratégiques.



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