Quadient renforce son partenariat avec Evri autour des casiers automatiques au Royaume-Uni

Quadient annonce l'extension de son partenariat avec Evri, principal transporteur de colis britannique, portant sur le déploiement de 2000 nouveaux casiers connectés Parcel Pending by Quadient dans les prochains mois. Cette initiative vise à renforcer les solutions de livraison hors domicile d'Evri et à soutenir l'expansion du réseau de casiers ouverts et neutres de Quadient.



Ce déploiement répond à la forte demande de services de livraison sécurisés et durables, notamment liée à la croissance du commerce entre particuliers. Pauline Potter, Directrice de la Transformation chez Evri, souligne que cet accord 'renforce notre réseau de points de dépôt et de retrait, rendant la livraison et les retours plus accessibles et pratiques'.



Quadient et Evri partagent une stratégie axée sur l'innovation dans la logistique du dernier kilomètre. Katia Bourgeais Crémel, EVP Parcel Locker Solutions Europe chez Quadient, précise que ce partenariat vise à 'rendre la livraison plus intelligente, pratique et durable'.