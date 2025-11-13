Quadient s'associe à GLS en Italie

Quadient fait part d'un accord en Italie pour soutenir l'expansion du réseau hors-domicile (OOH) de GLS, l'un des principaux acteurs de la livraison express du pays, et ainsi renforcer sa stratégie de croissance sur le segment du e-commerce.



GLS Italie dispose déjà d'un réseau national de plus de 10 000 points d'expédition et de retrait, comprenant des GLS Shops, Lockers et City Depots, afin d'offrir aux e-commerçants et destinataires finaux des options de livraison fiables et pratiques.



Par ce partenariat de cinq ans, GLS Italie étendra son réseau de points de retrait à travers le pays, avec l'accès progressif à des centaines de consignes multi-transporteurs de Quadient, en démarrant par les principales régions du centre et du nord de l'Italie.



'La signature de notre premier partenariat stratégique en Italie avec GLS marque une étape importante dans le déploiement de la stratégie de réseau ouvert de Quadient à travers l'Europe', explique Benoît Berson, directeur Solutions Lockers chez Quadient.