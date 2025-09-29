Quadient : VESA Equity Investment détient plus de 25% des droits de vote
Publié le 29/09/2025 à 17:30
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Quadient sur le marché.
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|Après clôture 20:10:54
|13,22 EUR
|+5,59 %
|13,21
|-0,08 %
|17:30
|Quadient : VESA Equity Investment détient plus de 25% des droits de vote
|25/09
|QUADIENT : La transformation stratégique met la patience des investisseurs à l'épreuve
Publié le 29/09/2025 à 17:30
|Quadient : VESA Equity Investment détient plus de 25% des droits de vote
|17:30
|QUADIENT : La transformation stratégique met la patience des investisseurs à l'épreuve
|25/09
|Quadient S A : en chute libre après son avertissement sur résultats
|25/09
|AO
|Quadient toujours coincé dans l'impasse
|25/09
|Question bête : C'est quoi des ODIRNANE ?
|25/09
|Séance cauchemardesque pour Quadient et Bénéteau, agréable surprise sur H&M
|25/09
|Quadient a été sélectionnée par plusieurs grands groupes pour la facturation électronique
|25/09
|Pause équinoxiale à Wall Street ?
|25/09
|Riber : Beneteau, Esso, TotalEnergies, Trigano... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris
|25/09
|AO
|Bourse : TotalEnergies roule à l'ordinaire à Wall Street, Sanofi puni, BNP se relâche
|25/09
|Quadient S A : anticipe désormais un léger recul organique du chiffre d’affaires
|25/09
|AO
|Quadient S.A. publie ses résultats semestriels arrêtés au 31 juillet 2025
|24/09
|CI
|Quadient S.A., H1 2026 Earnings Call, Sep 24, 2025
|24/09
|Semestre sous pression pour Quadient qui défend ses marges mais ajuste ses prévisions
|24/09
|Quadient anticipe une légère baisse de son chiffre d'affaires annuel
|24/09
|RE
|Quadient S.A. révise à la baisse ses prévisions pour l'exercice 2025
|24/09
|CI
|Trigano : Airbus, Atos, Medincell... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
|24/09
|AO
|Trigano : Lumibird, Exail Technologies, Groupe Crit... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris
|23/09
|AO
|2CRSi, Bénéteau, Guerbet : l'agenda société France de mercredi
|23/09
|AO
|Quadient distingué par QKS Group pour l'IA dans le CCM
|19/09
|La Bourse de Paris suspendue au feuilleton Bayrou
|08/09
|Avis d'analystes du jour : ça bouge sur Pernod Ricard, Exosens, Ryanair et Sanofi
|08/09
|Quadient distingué pour ses solutions comptes fournisseurs
|04/09
|Quadient : validation de tests par Serensia
|05/08
|Quadient : succès des tests de l’administration fiscale par Serensia
|05/08
|AO
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national