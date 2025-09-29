La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois VESA Equity Investment a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 septembre 2025, les seuils de 25% du capital et des droits de vote de la société Quadient et détenir 25,04% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Quadient sur le marché.