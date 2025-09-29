Quadient S.A. est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient S.A. accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Quadient S.A. a enregistré en 2024/25 un CA de 1 092,6 MEUR. Le CA par type de revenus se ventile entre revenus récurrents (71,1% ; prestations de maintenance et de services professionnels) et ventes d'équipements (28,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : France et Benelux (16,3%), Allemagne-Autriche-Suisse-Italie-Royaume-Uni-Irlande (17,5%), Amérique du Nord (57,8%) et autres (8,4%).