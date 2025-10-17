Geoffroy Perreira, cogérant Un an après l'annonce de son rachat par Groupama AM, l'ex-INOCAP Gestion et sa gamme Quadrige dédiée aux petites et moyennes capitalisations reste fidèle à sa méthodologie de sélection d'entreprises cotées innovantes et responsables. Les performances sont au rendez-vous, en particulier pour le fonds Quadrige France SmallCaps, 4e de sa catégorie Quantalys sur 5 ans. Entretien Geoffroy Perreira, cogérant du fonds depuis 2018 après quatre années chez Gilbert Dupont en tant qu'analyste Small & Mid caps.

Geoffroy Perreira, Quadrige France Small Caps figure en bonne place dans les classements. Comment expliquez-vous cette surperformance alors que le fonds est un des rares à être 100% investi en France ?

"La performance tient essentiellement au positionnement du fonds. Certes, le fonds reste totalement exposé "boursièrement " à la France, mais l’activité des sociétés qui le composent est internationale à 75%. Les PME et ETI françaises innovantes que nous sélectionnons figurent en effet parmi les leaders mondiaux de leur marché, et sont au cœur des enjeux de renforcement de notre souveraineté européenne. Différenciantes et structurées, très souvent familiales, leurs innovations augmentent la productivité de leurs clients dans le monde entier. Or, dans un contexte d’incertitudes politiques fortes, inflationniste, où la dynamique de croissance économique mondiale reste sous son potentiel de long terme, la recherche de productivité est essentielle et participe à la poursuite d’un environnement de sélection naturelle. Le principal contributeur de performance de notre portefeuille est Exail Technologies. Cette ETI familiale et innovante, spécialiste de la robotique sous-marine et de la navigation inertielle terrestre, maritime et spatiale, connait depuis 2019 une accélération sensible de sa dynamique de croissance, désormais étendue à l’ensemble des activités. La robotique maritime profite de l’entrée en phase de production des systèmes de drones pour les marines belge et néerlandaise (contrat de 500 M€+ sur 8 ans servant de bélier pour capter une part majeure du marché de la modernisation de la chasse aux mines, marché estimé à 4 milliards d’euros par la société). Les capacités de production des centrales inertielles (activité issue de l’acquisition de iXblue en 2022) sont ajustées à la hausse pour répondre à la très forte demande, tant au niveau terrestre que maritime ou spatial. La division de cartographie des fonds marins profite de la forte demande des acteurs civils et de la naissance d’un nouveau marché avec les flottilles de drones. Cette nouvelle dynamique qui s’enclenche devrait s’accompagner d’une excellente exécution opérationnelle et permettre à la rentabilité de poursuivre sa progression, ce qui justifie une poursuite de la revalorisation malgré un cours multiplié par 5 entre la création du fonds Quadrige France SmallCaps en 2013 et 2024 et une nouvelle multiplication par 5 en 2025. Après avoir dû alléger régulièrement la position pour respecter les ratios réglementaires du fonds, nous avons renforcé la position fin septembre lors du placement d’ORDINANE, ce qui fait d’Exail la 2e position du fonds."

Exemples d’entreprises innovantes présentes dans le fonds Quadrige France SmallCaps en octobre 2025.

Comment sélectionnez-vous concrètement la trentaine de valeurs figurant dans le portefeuille ? Dans quelles mesures les critères ESG sont-ils contraignants pour le fonds ?

"Le fonds résulte d’une sélection d’une trentaine de valeurs parmi les quelques 299 sociétés françaises capitalisant entre 50 M€ et 3 Md€. Nous commençons par un travail d’analyse interne approfondie des fondamentaux des entreprises, en retenant les sociétés que nous considérons les plus différenciantes, aux positionnements uniques qui se distinguent par leur vision industrielle de long terme (contrôle majoritaire par une famille privilégié) et leurs perspectives de création de valeur (historique de ROCE > WACC), tout en préservant l'intérêt des actionnaires minoritaires. Nous ne retenons que les sociétés ayant obtenu une note supérieure à la moyenne sur la base de ces critères fondamentaux, ce qui réduit notre vivier de valeurs de plus de 50%. Nous appliquons ensuite un filtre ESG. A ce titre, nous privilégions les sociétés les plus vertueuses, c’est-à-dire celles dont les innovations renforcent le progrès industriel (Objectif de Développement Durable n°9 des Nations Unies) tout en préservant les ressources environnementales (ODD 12). Nous ajoutons ensuite quelques critères d’exclusions (label ISR SFDR Article 8, Groupama AM ou Quadrige), ce qui réduit le nombre de sociétés éligibles à environ 135. Nous en retenons moins d’une sur quatre. Vient ensuite la phase de construction et de gestion du portefeuille."

Comment gérez-vous les positions du portefeuille ?

"Une fois que la société répond à nos critères d’entrée en portefeuille, et après avoir rencontré son management, nous allons privilégier les situations d’accélération de la croissance des profits et les plus gros potentiels de revalorisation, tout en gardant à l’esprit les risques et contraintes de liquidité caractéristiques de la classe d’actifs des smallcaps. La pondération d’une ligne au sein du portefeuille sera d’autant plus élevée qu’elle répond favorablement à ces 2 paramètres. Si les entrées et sorties du portefeuille sont relativement rares, en revanche nous gérons activement le poids de chaque société dans l’ensemble du portefeuille en fonction de la réponse à ces 2 paramètres. Les ventes sont soit motivées par une pondération trop élevée, soit par un potentiel de valorisation épuisé, soit par une erreur d’appréciation du cas d’investissement."

A quels arbitrages avez-vous procédé récemment ?

"En plus d’Exail, nous avons renforcé Lumibird leader des technologies laser. Les ventes ont doublé au cours des cinq dernières années pour atteindre 207 M€ en 2024 (données publiées par la société). 83% de l’activité est réalisée à l’international, avec une solide répartition entre les Amériques (21%), l’Asie-Pacifique (22%) et l’Europe (46%). Elles se répartissent de manière équilibrée entre les activités de Défense, Spatial, Industrie et le marché du Médical (glaucome, rétine, cataracte) pour le diagnostic et le traitement. Sa filiale suédoise vient de remporter un nouveau contrat auprès de Saab pour la fourniture de 57 télémètres laser. Ces lasers permettent de désigner et de suivre plus précisément que les radars les cibles de petite taille comme les drones, tout en brouillant leur caméra. Ils seront intégrés dans les systèmes de contrôle de tir naval déployés sur les frégates de la Marine danoise, dans son arsenal de lutte anti-drones. Cette nouvelle commande intervient à la suite d’un contrat récemment attribué par Rheinmetall Air Defence pour l'intégration du laser Lumibird dans la plateforme de défense aérienne mobile. Ces contrats témoignent de l'adoption croissante de sa technologie laser. Elle pourrait devenir un standard européen pour la télémétrie laser dans les domaines terrestre et maritime et jouer un rôle croissant dans l'écosystème européen de la défense. Après une période de surinvestissement au cours des 3 dernières années qui a engendré un affaiblissement significatif de la rentabilité, la société semblerait entrer dans une phase plus favorable. Les résultats du premier semestre, récemment publiés par la société, en croissance de +85% pour des ventes en hausse de +9%, témoignent de cette nouvelle dynamique. Enfin, nous avons renforcé Virbac, dont les résultats semestriels ne doivent pas être extrapolés compte tenu des effets de saisonnalité. Alors que le marché attend d’en savoir davantage sur les choix du directeur général nouvellement nommé, une dynamique solide des résultats semble enclenchée avec en ligne de mire les objectifs 2030. Enfin, nous avons dû alléger Guerbet après les dernières publications, décevantes. La thèse de la différenciation est mise à mal du fait du changement de règlementation quant au circuit d’achat des produits en France, ce qui pourrait redistribuer les parts de marché. Nous serons attentifs au niveau de succès du nouveau produit de contraste de Guerbet, Elucirem."

Entrées et sorties récentes ?

"En 2024, nous avons participé aux introductions en bourse de Planisware et Exosens. Plus récemment, en 2025, nous avons initié une position en Equasens. Côté sorties, le maintien d’une approche ISR engagée et les contraintes supplémentaires du label ISR V3 nous ont conduit à vendre certaines positions au cours de l’année, dont Fountaine Pajot et Actia."

Pour conclure, quel est votre regard sur la classe d’actifs des petites et moyennes valeurs européennes ?

"L’environnement est devenu plus favorable aux small et mid cap européennes, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le rattrapage de ces derniers mois est à relativiser après la baisse de 25% en relatif sur 3 ans du MSCI Europe Smids par rapport au MSCI Europe Large, alors que pendant cette période leurs profits se sont plutôt mieux tenus. Il en résulte une décote de l’ordre de 10% à comparer à une prime de 20% historiquement sur très longue période. Enfin, le momentum conjoncturel européen pourrait marquer une amélioration en 2026, à la faveur du plan de relance allemand. Or, c’est en période de rebond économique (hausse des PMI) que les plus petites valeurs surperforment le plus les grandes."

Performances de QuadrigeFrance SmallCaps comparé à sa catégorie Quantalys, sur cinq ans

