Qualcomm accélère dans la robotique et l'IA physique, le titre monte

Qualcomm s'inscrit en nette hausse lundi à la Bourse de New York suite à présentation d'une suite technologique complète destinée aux applications robotiques et à l'essor de l'"IA physique", c'est-à-dire à la conception de robots domestiques ou humanoïdes.



A l'occasion du CES de Las Vegas, qui ouvrira ses portes au public demain, le groupe américain a dévoilé une nouvelle gamme de processeurs à hautes performances dédiés aux robots mobiles autonomes industriels et aux humanoïdes avancés, la gamme Qualcomm Dragonwing IQ10, spécifiquement conçue pour offrir des capacités de calcul comparables au fonctionnement du "cerveau" d'un robot.



Dans un communiqué, Qualcomm indique notamment collaborer avec la société Figure afin de définir la prochaine génération d'architectures informatiques devant équiper les plateformes humanoïdes de cette dernière.



En parallèle, l'entreprise explique mettre en place un écosystème élargi autour de ses plateformes robotiques en travaillant avec d'autres partenaires comme Advantech, APLUX, AutoCore, Booster, Kuka Robotics et Robotec.ai afin de faciliter le déploiement à grande échelle de solutions robotiques prêtes à l'emploi.



Le robot humanoïde Motion 2 imaginé avec VinMotion, équipé de la série Qualcomm Dragonwing IQ9, sera ainsi présenté sur le stand de Qualcomm lors du salon CES.



Séparément, Qualcomm a annoncé lundi avoir étendu son partenariat dans l'automobile avec Google, un domaine avec lequel il collabore avec le géant de l'Internet depuis plus de dix ans.



Ce partenariat renforcé doit soutenir la transformation du secteur dans le contexte d'essor de l'IA dite "agentique" en accélérant l'innovation, la mise sur le marché et le développement de nouvelles fonctionnalités, ce qui passera par la mise en oeuvre d'offres technologiques intégrées combinant le Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm aux logiciels automobiles de Google.



Enfin, Qualcomm a annoncé lundi que le SUV de luxe D19 conçu par Leampotor deviendrait le premier véhicule de grande série équipé de sa plateforme à double processeur Snapdragon Elite (SA8797P) avec une entrée en production prévue tout prochainement.



Suite à toutes ces annonces, le titre Qualcomm prenait plus de 3% lundi en fin de matinée sur le Nasdaq, à comparer avec un gain de 0,9% pour l'indice technologique.