Qualcomm dévoile un BPA ajusté (non GAAP) en augmentation de 12% à 3,00 dollars au titre de son 4e trimestre comptable, dépassant à la fois sa fourchette-cible de 2,75-2,95 dollars d'il y a 3 mois et surtout le consensus de marché.
Toujours en données ajustées, le fabricant de puces a vu ses revenus augmenter de 10% à près de 11,3 MdsUSD, tirés par les activités portables (+14%) et automobile (+17%) au sein de sa principale division Qualcomm CDMA Technologies (QCT).
Sur l'ensemble de l'exercice 2024-25, le groupe a ainsi réalisé un BPA ajusté en progression de 18% à 12,03 USD, pour des revenus en croissance de 13% à plus de 44,1 MdsUSD, dont une hause de 18% des revenus QCT hors Apple.
'Nous sommes enthousiastes à propos de notre dynamique d'activité, de la disponibilité de notre pile de conduite automatisée et de notre expansion vers les centres de données et la robotique avancée', affirme son CEO Cristiano Amon.
Pour son 1er trimestre 2025-26, Qualcomm anticipe un BPA ajusté entre 3,30 et 3,50 USD, ainsi que des revenus entre 11,8 et 12,6 MdsUSD, des fourchettes cibles impliquant donc des progressions par rapport au trimestre écoulé.
Qualcomm, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels et de systèmes CDMA. La technique CDMA consiste à utiliser un spectre étalé destiné à répartir des émissions de codes sur de nombreuses fréquences de communications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes de communication (84,2%) : systèmes CDMA (circuits intégrés, logiciels et systèmes destinés aux transmissions de voix et de données et au secteur des multimédias) et systèmes de communication sans fil et d'accès à Internet (produits destinés à la transmission de données, aux communications par satellite, aux activités de décryptage, etc.) ;
- vente de licences (15,8%) : à destination des fabricants intégrant les technologies CDMA.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,9%), Chine et Hong Kong (45,7%), Corée du Sud (20,5%) et autres (8,9%).
