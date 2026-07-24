Qualcomm annonce une hausse à deux chiffres du prix de ses puces pour smartphones

Qualcomm a informé ses clients d'une augmentation à deux chiffres des prix de ses puces pour smartphones à partir du 1er septembre, selon Bloomberg News. Le groupe invoque la hausse de ses coûts d'approvisionnement dans un contexte de tensions persistantes sur le marché des composants.

Selon Bloomberg, qui cite une lettre adressée aux clients, Qualcomm explique qu'il ne peut plus absorber l'augmentation des coûts imposés par ses fournisseurs. L'entreprise indique également avoir cherché des composants alternatifs auprès de nouveaux partenaires afin de limiter l'impact de cette hausse, qui s'appliquera aux produits expédiés à compter du 1er septembre. Reuters précise ne pas avoir pu vérifier ces informations de manière indépendante, tandis que Qualcomm n'a pas commenté ces révélations.



Cette décision intervient alors que le fabricant de semi-conducteurs est confronté à un marché des smartphones plus difficile, marqué par une pénurie de puces mémoire et par une réorientation croissante des investissements du secteur vers les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. En Bourse, l'action Qualcomm reculait de plus de 1%. Le groupe doit publier ses résultats du troisième trimestre le 29 juillet.