Qualcomm annonce une hausse à deux chiffres du prix de ses puces pour smartphones
Qualcomm a informé ses clients d'une augmentation à deux chiffres des prix de ses puces pour smartphones à partir du 1er septembre, selon Bloomberg News. Le groupe invoque la hausse de ses coûts d'approvisionnement dans un contexte de tensions persistantes sur le marché des composants.
Selon Bloomberg, qui cite une lettre adressée aux clients, Qualcomm explique qu'il ne peut plus absorber l'augmentation des coûts imposés par ses fournisseurs. L'entreprise indique également avoir cherché des composants alternatifs auprès de nouveaux partenaires afin de limiter l'impact de cette hausse, qui s'appliquera aux produits expédiés à compter du 1er septembre. Reuters précise ne pas avoir pu vérifier ces informations de manière indépendante, tandis que Qualcomm n'a pas commenté ces révélations.
Cette décision intervient alors que le fabricant de semi-conducteurs est confronté à un marché des smartphones plus difficile, marqué par une pénurie de puces mémoire et par une réorientation croissante des investissements du secteur vers les infrastructures liées à l'intelligence artificielle. En Bourse, l'action Qualcomm reculait de plus de 1%. Le groupe doit publier ses résultats du troisième trimestre le 29 juillet.
QUALCOMM Incorporated est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels et de systèmes CDMA. La technique CDMA consiste à utiliser un spectre étalé destiné à répartir des émissions de codes sur de nombreuses fréquences de communications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes de communication (85,5%) : systèmes CDMA (circuits intégrés, logiciels et systèmes destinés aux transmissions de voix et de données et au secteur des multimédias) et systèmes de communication sans fil et d'accès à Internet (produits destinés à la transmission de données, aux communications par satellite, aux activités de décryptage, etc.) ;
- vente de licences (14,5%) : à destination des fabricants intégrant les technologies CDMA.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (23,8%), Chine et Hong Kong (45,9%), Corée du Sud (21,5%) et autres (8,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.