Qualcomm a publié des prévisions supérieures aux attentes pour son premier trimestre fiscal, confirmant la solidité de la demande sur les smartphones Android haut de gamme. Le groupe prévoit un chiffre d’affaires d’environ 12,2 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 3,40 dollars par action, contre des estimations respectives de 11,6 milliards et 3,26 dollars. Le directeur général Cristiano Amon poursuit sa stratégie de diversification vers les marchés de l’automobile, des ordinateurs et des centres de données, afin de réduire la dépendance aux téléphones mobiles, avec des résultats déjà tangibles.

Les comptes du trimestre écoulé ont toutefois été affectés par une charge fiscale exceptionnelle de 5,7 milliards de dollars liée à une révision du régime fiscal américain, entraînant une perte nette de 3,12 milliards. Qualcomm a indiqué que ce changement instaurait un impôt minimum stable entre 13% et 14%, une évolution jugée positive à long terme. Au quatrième trimestre, clos le 28 septembre, le bénéfice ajusté s’est établi à 3 dollars par action, au-dessus des 2,88 dollars attendus, et le chiffre d’affaires a progressé de 10% à 11,3 milliards.

Les smartphones ont généré 7 milliards de dollars de revenus, l’Internet des objets 1,81 milliard et l’automobile 1,05 milliard. Malgré ces résultats solides, le titre a reculé d’environ 3% après la clôture, les marchés ayant espéré une surprise plus marquée. Fin octobre, Qualcomm a présenté de nouvelles puces d’intelligence artificielle destinées aux centres de données, avec des livraisons prévues dès l’an prochain pour la start-up Humain, soutenue par l’Arabie saoudite. Alors qu’Apple prépare la transition vers ses propres modems, Qualcomm pourrait bénéficier d’un contexte géopolitique plus favorable après l’accord conclu entre Donald Trump et Xi Jinping, mettant fin aux enquêtes antitrust chinoises à son encontre.