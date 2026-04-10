Qualcomm développe ses partenariats avec Snap et Bosch
Qualcomm Technologies annonce un accord stratégique de dix ans avec Specs, une filiale de Snap développant des lunettes avancées, pour doter ses futures générations de produits du système sur puce (SoC) Snapdragon de Qualcomm.
Il s'agit du premier engagement phare pour Specs, qui prévoit de lancer des lunettes avancées intégrant les expériences numériques au monde physique, pour les consommateurs plus tard cette année.
"Les plateformes Snapdragon fourniront la base qui permet d'exécuter des expériences intelligentes et contextuelles directement sur l'appareil, pour des interactions plus rapides et plus privées", affirme Qualcomm.
Par ailleurs, Qualcomm indique élargir son partenariat stratégique avec Bosch, précédemment concentré sur les ordinateurs pour véhicules pour les solutions de cockpit, afin d'inclure également des solutions ADAS.
Ensemble, les deux groupes viseront à soutenir la technologie des véhicules intelligents pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour des véhicules automatisés, connectés et hautement personnalisés.
"Bosch a développé et livré plus de 10 millions d'ordinateurs pour véhicules basés sur les plateformes Snapdragon Cockpit de Qualcomm pour le marché automobile mondial", souligne le groupe à cette occasion.
Qualcomm, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels et de systèmes CDMA. La technique CDMA consiste à utiliser un spectre étalé destiné à répartir des émissions de codes sur de nombreuses fréquences de communications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes de communication (85,5%) : systèmes CDMA (circuits intégrés, logiciels et systèmes destinés aux transmissions de voix et de données et au secteur des multimédias) et systèmes de communication sans fil et d'accès à Internet (produits destinés à la transmission de données, aux communications par satellite, aux activités de décryptage, etc.) ;
- vente de licences (14,5%) : à destination des fabricants intégrant les technologies CDMA.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (23,8%), Chine et Hong Kong (45,9%), Corée du Sud (21,5%) et autres (8,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.