Qualcomm Technologies et HUMAIN, une entreprise saoudienne spécialisée dans l'IA et les infrastructures numériques, annoncent un partenariat stratégique pour déployer une infrastructure d'intelligence artificielle (IA) avancée en Arabie saoudite.
Le projet vise à créer le premier réseau mondial d'IA hybride, entièrement optimisé de l'edge au cloud, afin de faire du Royaume un centre international de l'IA.
Dès 2026, HUMAIN prévoit d'utiliser 200 mégawatts de solutions Qualcomm AI200 et AI250 pour offrir des services d'inférence d'IA à haute performance, destinés aux entreprises et institutions publiques. Cette initiative associe l'expertise régionale de HUMAIN et la technologie de semi-conducteurs de Qualcomm pour bâtir un écosystème complet d'IA, de la conception des centres de données aux services commerciaux.
Tareq Amin, directeur général de HUMAIN, a souligné que cette collaboration 'pose les fondations du futur de l'IA du Royaume', tandis que Cristiano Amon, dirigeant de Qualcomm, a affirmé qu'elle 'accélérera les ambitions saoudiennes en matière d'informatique intelligente'.
Qualcomm, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels et de systèmes CDMA. La technique CDMA consiste à utiliser un spectre étalé destiné à répartir des émissions de codes sur de nombreuses fréquences de communications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes de communication (84,2%) : systèmes CDMA (circuits intégrés, logiciels et systèmes destinés aux transmissions de voix et de données et au secteur des multimédias) et systèmes de communication sans fil et d'accès à Internet (produits destinés à la transmission de données, aux communications par satellite, aux activités de décryptage, etc.) ;
- vente de licences (15,8%) : à destination des fabricants intégrant les technologies CDMA.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (24,9%), Chine et Hong Kong (45,7%), Corée du Sud (20,5%) et autres (8,9%).
