Qualcomm fait du surplace après une note en demi-teinte de Goldman Sachs
Qualcomm évolue sans grand changement lundi matin à la Bourse de New York à la suite de propos contrastés des analystes de Goldman Sachs, qui initient la couverture de l'action avec une opinion neutre. Un peu moins de deux heures après l'ouverture, la valeur avance de 0,5% à plus de 127,7 dollars, à comparer avec un gain de 0,1% pour l'indice Nasdaq Composite.
Dans une note diffusée dans la matinée, la banque américaine explique qu'elle s'attend à ce que le concepteur de puces pour la mobilité soit confronté à un certain nombre de difficultés à court terme, essentiellement concernant son activité dans les smartphones.
La firme new-yorkaise juge en effet que la hausse des coûts des mémoires pourrait avoir pour effet de réduire la demande pour le segment des appareils portables, qui reste le plus important du point de vue de l'entreprise.
Si sa part de marché demeure relativement stable chez Samsung, Qualcomm a progressivement perdu du terrain face à MediaTek chez les grands fabricants chinois au cours des trois dernières années, fait remarquer Goldman.
Au-delà du smartphone, les nouveaux leviers de Qualcomm
Afin de compenser ces vents contraires, Qualcomm poursuit ses efforts de diversification, avec l'idée de tirer parti de ses technologies en vue de se développer dans l'automobile, les PC et les centres de données, poursuit l'établissement financier.
Sur ce point, Goldman Sachs se montre particulièrement optimiste, notamment quant à son offre en matière de cockpit numérique pour les véhicules de nouvelle génération, ainsi que sur son portefeuille dans l'IoT industriel.
La banque, qui rappelle que l'action a sous-performé récemment (-25% depuis le début de l'année), considère que le titre présente un rapport risque/rendement plus équilibré aux niveaux actuels.
Son objectif de cours à 12 mois, fixé à 135 dollars, fait ressortir un potentiel de hausse d'environ 4% par rapport au cours de clôture de vendredi soir.
Qualcomm, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels et de systèmes CDMA. La technique CDMA consiste à utiliser un spectre étalé destiné à répartir des émissions de codes sur de nombreuses fréquences de communications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes de communication (85,5%) : systèmes CDMA (circuits intégrés, logiciels et systèmes destinés aux transmissions de voix et de données et au secteur des multimédias) et systèmes de communication sans fil et d'accès à Internet (produits destinés à la transmission de données, aux communications par satellite, aux activités de décryptage, etc.) ;
- vente de licences (14,5%) : à destination des fabricants intégrant les technologies CDMA.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (23,8%), Chine et Hong Kong (45,9%), Corée du Sud (21,5%) et autres (8,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.