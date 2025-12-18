Qualcomm finalise plus tôt que prévu l'acquisition d'Alphawave Semi
Qualcomm a annoncé jeudi avoir finalisé avec quasiment un trimestre d'avance l'acquisition du britannique Alphawave Semi, une opération d'environ 2,4 milliards de dollars qui doit lui permettre de se développer dans les puces pour centres de données.
Publié le 18/12/2025 à 14:04
Créé en 2017, Alphawave conçoit des semi-conducteurs pour les applications de connectivité haut débit et de silicium pour infrastructures qui sont utilisés dans les centres de données, le calcul, la mise en réseau, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage.
L'acquisition, qui avait été officialisée au mois de juillet, devait initialement être finalisée au cours du premier trimestre de l'année 2026.