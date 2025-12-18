Qualcomm finalise plus tôt que prévu l'acquisition d'Alphawave Semi

Qualcomm a annoncé jeudi avoir finalisé avec quasiment un trimestre d'avance l'acquisition du britannique Alphawave Semi, une opération d'environ 2,4 milliards de dollars qui doit lui permettre de se développer dans les puces pour centres de données.

Le groupe américain souligne que le portefeuille de produits d'Alphawave Semi vient compléter son offre de processeurs personnalisés de nouvelle génération.



Créé en 2017, Alphawave conçoit des semi-conducteurs pour les applications de connectivité haut débit et de silicium pour infrastructures qui sont utilisés dans les centres de données, le calcul, la mise en réseau, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage.



L'acquisition, qui avait été officialisée au mois de juillet, devait initialement être finalisée au cours du premier trimestre de l'année 2026.