Qualcomm porté par des spéculations de partenariat avec OpenAI
Qualcomm a vu son titre progresser d'environ 9% en préouverture, soutenu par des informations de Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities évoquant un partenariat avec OpenAI pour développer des puces destinées à des smartphones orientés intelligence artificielle. Selon ces indications, le groupe pourrait collaborer avec MediaTek pour la conception des processeurs, tandis que Luxshare interviendrait dans la fabrication des appareils. La production de masse serait envisagée à l'horizon 2028, bien qu'aucune des entreprises concernées n'ait confirmé officiellement ce projet.
Ce partenariat potentiel s'inscrirait dans la stratégie d'OpenAI visant à développer un appareil centré sur des agents d'IA, capable d'offrir une expérience intégrée grâce au contrôle du matériel et du système d'exploitation. Le smartphone apparaît comme un support privilégié pour ces usages, en raison de sa capacité à collecter en continu des données, un élément clé pour le fonctionnement de systèmes d'intelligence artificielle en temps réel.
Pour Qualcomm, acteur majeur des processeurs mobiles avec ses puces Snapdragon, cette perspective renforcerait son positionnement dans les technologies de nouvelle génération. OpenAI poursuit parallèlement ses ambitions dans le matériel, notamment après l'acquisition d'une start-up fondée par Jony Ive, ancien designer en chef chez Apple. L'objectif serait de construire un écosystème complet combinant appareils, services et abonnements, afin d'ancrer durablement l'intelligence artificielle dans les usages quotidiens.
Qualcomm, Inc. est spécialisé dans la conception, le développement et la commercialisation de logiciels et de systèmes CDMA. La technique CDMA consiste à utiliser un spectre étalé destiné à répartir des émissions de codes sur de nombreuses fréquences de communications mobiles. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes de communication (85,5%) : systèmes CDMA (circuits intégrés, logiciels et systèmes destinés aux transmissions de voix et de données et au secteur des multimédias) et systèmes de communication sans fil et d'accès à Internet (produits destinés à la transmission de données, aux communications par satellite, aux activités de décryptage, etc.) ;
- vente de licences (14,5%) : à destination des fabricants intégrant les technologies CDMA.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (23,8%), Chine et Hong Kong (45,9%), Corée du Sud (21,5%) et autres (8,8%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.