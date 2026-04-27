Ce partenariat potentiel s'inscrirait dans la stratégie d'OpenAI visant à développer un appareil centré sur des agents d'IA, capable d'offrir une expérience intégrée grâce au contrôle du matériel et du système d'exploitation. Le smartphone apparaît comme un support privilégié pour ces usages, en raison de sa capacité à collecter en continu des données, un élément clé pour le fonctionnement de systèmes d'intelligence artificielle en temps réel.

Pour Qualcomm, acteur majeur des processeurs mobiles avec ses puces Snapdragon, cette perspective renforcerait son positionnement dans les technologies de nouvelle génération. OpenAI poursuit parallèlement ses ambitions dans le matériel, notamment après l'acquisition d'une start-up fondée par Jony Ive, ancien designer en chef chez Apple. L'objectif serait de construire un écosystème complet combinant appareils, services et abonnements, afin d'ancrer durablement l'intelligence artificielle dans les usages quotidiens.