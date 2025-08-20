Le titre gagne 1,6% sur trois mois et 0,9% sur un mois, une progression modeste qui illustre une phase d'accumulation sans rupture marquée.

Publié le 20/08/2025 à 16:32 - Modifié le 20/08/2025 à 17:04

Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, signal court terme positif, mais la dynamique reste en zone neutre, traduisant un équilibre relatif des forces entre acheteurs et vendeurs. Ce positionnement technique confère un biais favorable, tout en rappelant la fragilité d’un mouvement sans impulsion marquée.

Le marché conserve comme repères le support de 145,8 USD et la résistance située à 162,1 USD. Ces niveaux canalisent l’évolution récente et dessinent un couloir étroit, dont la sortie conditionnera la prochaine orientation. La succession de phases de contraction suggère que les investisseurs attendent un déclencheur plus affirmé avant de prendre parti.

Le scénario immédiat reste haussier tant que les cours se maintiennent au-dessus des moyennes courtes et visent la zone de résistance citée. L’invalidation interviendrait en cas de rupture nette du support de 145,8 USD, qui ouvrirait la voie à un repli d’ampleur.