Qualcomm a dévoilé lundi ses premières puces destinées aux centres de données d’intelligence artificielle, les AI200 et AI250, dont les lancements sont prévus respectivement pour 2026 et 2027. Ce virage stratégique marque l’entrée du spécialiste des semi-conducteurs mobiles dans un segment dominé par Nvidia et AMD. Ces nouveaux accélérateurs, conçus pour fonctionner en parallèle dans des systèmes complets refroidis par liquide, visent les infrastructures hébergeant les modèles d’IA les plus puissants. Ils s’appuient sur les unités de traitement neuronal Hexagon (NPU) déjà utilisées dans les smartphones Qualcomm, mais adaptées ici à une échelle industrielle. Suite à l’annonce, l’action Qualcomm progresse de près de 9% durant la séance.

Le groupe entend se concentrer sur la phase d’inférence, c’est-à-dire l’exécution des modèles d’IA, en promettant un meilleur rapport coût-efficacité énergétique que ses concurrents. Chaque rack consommerait environ 160 kilowatts, un niveau comparable aux systèmes Nvidia, tout en offrant des économies d’exploitation. Qualcomm adopte également une approche modulaire : ses clients pourront acquérir soit un système complet, soit des composants à intégrer dans leurs propres architectures. Cette flexibilité pourrait séduire les géants du cloud comme Amazon, Alphabet ou Microsoft, qui cherchent à diversifier leurs fournisseurs.

Selon McKinsey, les investissements mondiaux dans les centres de données devraient atteindre 6 700 milliards de dollars d’ici 2030, dont une part majoritaire dédiée à l’IA. Qualcomm espère tirer parti de cette dynamique pour s’imposer face à Nvidia, qui détient encore plus de 90% du marché des GPU. En mai, l’entreprise a déjà conclu un accord avec la société saoudienne Humain pour déployer ses puces d’inférence dans des infrastructures régionales totalisant jusqu’à 200 mégawatts de puissance. Qualcomm souligne enfin que ses cartes IA, capables de gérer jusqu’à 768 Go de mémoire, offrent des gains substantiels en consommation énergétique et en performance mémoire par rapport aux solutions concurrentes.